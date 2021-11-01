Em grande momento no Real Madrid, Vini Jr. receberá proposta de renovação em breve

Crédito: JOSE JORDAN / AFP

O grande momento de Vini Jr. no Real Madrid deverá ser recompensado em breve. De acordo com a imprensa espanhola, o clube merengue estuda oferecer uma renovação contratual ao jogador brasileiro, que é um dos principais nomes da equipe de Carlo Ancelotti na temporada 2021/22.Segundo o jornal "Marca", as atuações recentes do atacante acelerarão as conversas do clube com os representantes doa atleta, que tem vínculo até junho de 2025. Outro ponto citado pelo portal é que Vini Jr., atualmente com um dos menores salários do elenco, poderá triplicar os vencimentos.

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Em entrevista à "TNT Sports" nos últimos dias, o jogador revelado no Flamengo falou sobre a possibilidade de estender seu vínculo e afirmou que está calmo com a situação. O brasileiro citou que o mais importante é "seguir no melhor clube do mundo".

- Estou muito calmo, quero ficar e não me importa quanto tempo vai durar o meu próximo contrato ou quanto me vão pagar. O que importa, para mim, é a satisfação de estar no melhor clube do mundo - disse Vinícius.

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