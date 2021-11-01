Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Em grande momento no Real Madrid, Vini Jr. receberá proposta de renovação em breve
futebol

Em grande momento no Real Madrid, Vini Jr. receberá proposta de renovação em breve

Brasileiro de 21 anos, que é um dos principais nomes do clube merengue na atual temporada, tem vínculo até 2025, mas estenderá acordo com grande valorização salarial...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

01 nov 2021 às 15:55

Publicado em 01 de Novembro de 2021 às 15:55

Crédito: JOSE JORDAN / AFP
O grande momento de Vini Jr. no Real Madrid deverá ser recompensado em breve. De acordo com a imprensa espanhola, o clube merengue estuda oferecer uma renovação contratual ao jogador brasileiro, que é um dos principais nomes da equipe de Carlo Ancelotti na temporada 2021/22.Segundo o jornal "Marca", as atuações recentes do atacante acelerarão as conversas do clube com os representantes doa atleta, que tem vínculo até junho de 2025. Outro ponto citado pelo portal é que Vini Jr., atualmente com um dos menores salários do elenco, poderá triplicar os vencimentos.
+ Veja a tabela e os jogos da La Liga
Em entrevista à "TNT Sports" nos últimos dias, o jogador revelado no Flamengo falou sobre a possibilidade de estender seu vínculo e afirmou que está calmo com a situação. O brasileiro citou que o mais importante é "seguir no melhor clube do mundo".
- Estou muito calmo, quero ficar e não me importa quanto tempo vai durar o meu próximo contrato ou quanto me vão pagar. O que importa, para mim, é a satisfação de estar no melhor clube do mundo - disse Vinícius.
+ Nuno Espírito Santo caiu no Tottenham. Veja a situação de outros técnicos de grandes clubes da Europa
No último domingo, Vini Jr. foi destaque na imprensa de Madri. Principais jornais esportivos da capital espanhola, o "Marca" e o "As" trouxeram o atacante em suas capas, com as manchetes "De que planeta você veio?" e "Vinícius MVP", respectivamente, após a vitória merengue sobre o Elche, onde camisa 20 marcou dois gols na vitória por 2 a 1.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

real madrid
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
5 dicas para se preparar para o EAGS e evitar erros que eliminam candidatos
Imagem de destaque
Treino em casa substitui a academia? Veja 5 pontos a considerar
Imagem de destaque
Terceira temporada do ‘Estrelas da Casa’ terá novo formato e foca em grupos musicais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados