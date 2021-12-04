Em grande fase, Rwan Seco diz estar vivendo um sonho no Santos

A equipe sub-20 do Santos decide sua vida no Campeonato Paulista da modalidade no próximo domingo, às 15 horas, no Centro de treinamento das categorias de base da equipe da capital paulista, em Guarulhos (SP). A primeira partida terminou empatada em 1 a 1, com gol do artilheiro Rwan Seco.- Foi um jogo extremamente difícil e sabíamos que ia ser assim. Tivemos o domínio da partida em uma boa parte do tempo, mas infelizmente sofremos o empate. Nossa estratégia de jogo é a pressão alta. Não tem segredo pra ninguém e é algo que a equipe está confortável de fazer, tanto é que o gol que fiz surgiu em um lance assim em que todos fazem a pressão juntos para dificultar ao adversário - disse.

O artilheiro prega otimismo para o jogo de volta. Segundo ele, o jogo é de extrema importância e o time do técnico Thiago Macedo mesmo fora de casa vai pra o jogo pensando na vitória.- Estamos focados e otimistas pela classificação. Tem que ter positividade sempre. Sabemos da qualidade da nossa equipe e também respeitamos o adversário que temos pela frente, mas vamos para o segundo jogo buscando a vitória e a próxima fase. Jogar no Santos é saber que tem que dar a vida em todo jogo porquê todos são importantes - afirmou.

Com contrato próximo de encerrar, o Santos vai exercer o direito de compra do atacante, destaque da equipe Sub-20 na temporada. Após ter o pedido de prorrogação do empréstimo do atacante recusado pelo Flamengo-SP, o Peixe decidiu abrir os cofres e pagar os valores estipulados em R$ 700 mil pelo artilheiro.

- Estou muito feliz por tudo que estou vivendo e por estar fazendo bons números com essa camisa, que é extremamente pesada. Sem dúvidas é a melhor fase da minha vida. Agradeço ao Santos por cada oportunidade concedida e pelo apoio. Estou vivendo um sonho com a camisa do Santos - completou.

Confira os números do garoto:

No sub-20- 17 jogos- 13 gols- 3 assistências- 16 participações para gols em 17 jogos- Titular em todas as 17 partidas que atuou(1.380 minutos)- 1 gol a cada 112 minutos jogados- 1 participação para gol a cada 91 minutos- Artilheiro do Santos na categoria sub-20- Artilheiro do Santos no Brasileiro Sub-20- Artilheiro do Santos no Paulista Sub-20

No sub-23- 3 gols em 11 jogos- titular em 6 partidas (611 minutos)- 1 gol a cada 203 minutos jogados- Artilheiro do Santos na categoria sub-23- Artilheiro do Santos no Brasileiro de Aspirantes