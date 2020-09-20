Em grande fase, Marinho retorna ao palco do seu primeiro gol pelo Santos

Crédito: Ivan Storti/Santos FC

A partida do Santos contra o Botafogo, neste domingo (19), às 18h15, no Engenhão, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro, será especial para o atacante Marinho. Foi nesse estádio que o camisa onze marcou o seu primeiro gol pelo Peixe, pelo Campeonato Brasileiro do ano passado, dia 21 de julho.

Na ocasião, o Santos brigava pela liderança do Brasileirão e empatava com o clube carioca até os 30 minutos do segundo tempo, quando Marinho puxou para a esquerda e bateu no ângulo de Gatito Fernández. O lance ficou marcado como 'mini míssel aleatório' e elevou a moral do jogador com a torcida santista. Val lembrar que ele entrou no segundo tempo, na vaga de Uribe.

Nesta temporada, o jogador tem sido vital para a campanha da equipe na temporada. Marinho tem sete gols e três assistências no Brasileirão, e ainda marcou outros três tentos no Paulistão, sendo disparado o jogador mais decisivo da equipe. Em entrevista ao LANCE! nesta semana, o jogador comentou sobre a fase da equipe com o técnico Cuca.

– Cada treinador tem suas caraterísticas. Jesualdo teve seus méritos e agradecemos pelo trabalho dele. Cuca é um treinador que dentro de campo tem um trabalho forte. Taticamente suas equipes são muito equilibradas. Isso conta muito, principalmente em uma temporada como a nossa, com muitas partidas. Cuca tem uma parcela enorme nesse nosso crescimento. Fora de campo, ele também é fora de série – disse ao LANCE!.