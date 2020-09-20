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Em grande fase, Marinho retorna ao palco do seu primeiro gol pelo Santos

Atacante do Peixe fez seu primeiro tento pelo clube em 21 de julho do ano passado, na vitória por 1 a 0 sobre o Botafogo. Lance ficou marcado como 'mini míssil aleatório'...

Publicado em 20 de Setembro de 2020 às 08:00

LanceNet

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Publicado em 

20 set 2020 às 08:00
Crédito: Ivan Storti/Santos FC
A partida do Santos contra o Botafogo, neste domingo (19), às 18h15, no Engenhão, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro, será especial para o atacante Marinho. Foi nesse estádio que o camisa onze marcou o seu primeiro gol pelo Peixe, pelo Campeonato Brasileiro do ano passado, dia 21 de julho.
Na ocasião, o Santos brigava pela liderança do Brasileirão e empatava com o clube carioca até os 30 minutos do segundo tempo, quando Marinho puxou para a esquerda e bateu no ângulo de Gatito Fernández. O lance ficou marcado como 'mini míssel aleatório' e elevou a moral do jogador com a torcida santista. Val lembrar que ele entrou no segundo tempo, na vaga de Uribe.
Nesta temporada, o jogador tem sido vital para a campanha da equipe na temporada. Marinho tem sete gols e três assistências no Brasileirão, e ainda marcou outros três tentos no Paulistão, sendo disparado o jogador mais decisivo da equipe. Em entrevista ao LANCE! nesta semana, o jogador comentou sobre a fase da equipe com o técnico Cuca.
– Cada treinador tem suas caraterísticas. Jesualdo teve seus méritos e agradecemos pelo trabalho dele. Cuca é um treinador que dentro de campo tem um trabalho forte. Taticamente suas equipes são muito equilibradas. Isso conta muito, principalmente em uma temporada como a nossa, com muitas partidas. Cuca tem uma parcela enorme nesse nosso crescimento. Fora de campo, ele também é fora de série – disse ao LANCE!.
Para esta partida contra o Botafogo, Marinho tem a missão de comandar o ataque santista, já que Soteldo está suspenso. Raniel e Lucas Braga devem formar o trio de ataque titular com o camisa onze. bO Peixe ocupa a 7ª colocação do Campeonato Brasileiro, com 15 pontos conquistados, e quer vencer para se aproximar dos primeiros colocados da competição.

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