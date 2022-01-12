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Em fim de contrato, Pogba deve deixar o Manchester United com destino a outro gigante europeu

Meio-campista francês é desejo antigo do Real Madrid, que pode contratar o atleta de graça...
LanceNet

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Publicado em 

12 jan 2022 às 13:33

Publicado em 12 de Janeiro de 2022 às 13:33

Após várias janelas de especulação sobre uma possível saída do Manchester United, Paul Pogba, pode, enfim, deixar o clube inglês em breve. De acordo com o jornal francês 'L'Equipe', o meio-campista, que está em fim de contrato com os Red Devils, pode reforçar o Real Madrid a partir de julho.+ Com a camisa 23, Philippe Coutinho é apresentado no Aston Villa: 'Ansioso para estar em campo'
Nos últimos anos, o Real Madrid não escondeu o desejo de ter dois franceses no elenco: Pogba e Mbappé. A situação do atacante do Paris Saint-Germain é parecida com a do meio-campista do United, visto que o contrato com os parisienses também se encerra em 31 de junho deste ano.
+ Racha no elenco? Vestiário do United está dividido entre os atletas que falam português e os que não
Pogba começou a temporada em alta no Manchester United, mas foi perdendo espaço na equipe, e não deve renovar com o clube inglês. O Real Madrid, que deve perder Isco e Ceballos, pode, então, reforçar o elenco com dois craques do futebol mundial, sem gastar um centavo.
Crédito: Pogbajápodeassinarpré-contratocomoutraequipenestemês(Foto:ADRIANDENNIS/AFP

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