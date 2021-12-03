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Em fim de contrato no Palmeiras, Felipe Melo tem propostas oficiais de Fluminense e Internacional

Volante já afirmou publicamente que gostaria de permanecer no Verdão, mas a decisão só será tomada por Leila Pereira, que assume a presidência do clube no dia 15 de dezembro...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

03 dez 2021 às 17:46

Publicado em 03 de Dezembro de 2021 às 17:46

Em seu último mês de contrato com o Palmeiras, o volante e capitão Felipe Melo tem em mãos propostas oficiais para assinar com outros dois clubes brasileiros.
Local definido! Veja imagens do estádio da estreia do Palmeiras no Mundial de Clubes 2021
Segundo apurou a reportagem do LANCE!/NOSSO PALESTRA junto à assessoria do jogador, Fluminense e Internacional fizeram ofertas intermediadas por empresários diferentes e aguardam a decisão de Felipe Melo.
Após afirmar publicamente que gostaria de permanecer por mais dois anos no Verdão antes de encerrar a carreira, o futuro do camisa 30 segue aberto. A decisão sobre uma possível renovação de seu contrato será tomada somente por Leila Pereira, presidente eleita, que assume o cargo apenas no dia 15 de dezembro.
Veja a tabela completa do BrasileirãoO mandatário em exercício, Maurício Galiotte, afirmou em entrevista recente ao SporTV que não atenderia a vontade do jogador de prorrogar o vínculo por mais dois anos, caso fosse o responsável pela decisão.
O volante está de férias e deve definir seu futuro nas próximas semanas, antes de ver seu contrato expirar no dia 31 de dezembro.
Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
No Palmeiras desde 2017, Felipe Melo construiu história vencedora com a camisa alviverde. O camisa 30 soma 225 jogos e 13 gols, além de cinco títulos no Maior Campeão Nacional, levantando, ao lado de Gustavo Gómez, as duas últimas taças da Libertadores.
Crédito: FelipeMeloeGustavoGómezforamoscapitãesdasúltimasLibertadoresdoPalmeiras(Foto:CesarGreco

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