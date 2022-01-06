Em fim de contrato, Marcelo abre o jogo sobre futuro no Real Madrid

Titular na última quarta-feira na vitória sobre o Alcoyano pela Copa do Rei, o lateral Marcelo concedeu entrevista pós-jogo e falou sobre o futuro na equipe merengue. Em fim de contrato com o clube espanhol, o jogador afirmou que continuará dando o máximo pela equipe até o fim do vínculo.

+ Aston Villa se aproxima de acordo com o Barcelona pelo empréstimo de Philippe Coutinho- Desde que cheguei ao clube tenho dado o máximo. Vou continuar até ao final do meu contrato. Devo muito a esta camisola e vou continuar a dar tudo até ao fim. Se jogo menos não faz mal. Tenho uma história com este clube, uma carreira de sucesso e vou continuar até ao fim - disse o brasileiro.

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Aos 33 anos, Marcelo não vive mais os melhores momentos no Real Madrid como há algumas temporadas. Pelo clube espanhol, o lateral soma mais de 20 títulos, com mais de 500 partidas disputadas. Ao todo, o brasileiro já balançou as redes 38 vezes, e concedeu 85 assistências.