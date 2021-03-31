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Em fim de contrato, Caio Mota se despede do Santos

Atacante chegou a ser destaque do Sub-20 do Peixe, mas depois acabou perdendo espaço para outras joias como Kaio Jorge, Marcos Leonardo e Bruno Marques...

Publicado em 31 de Março de 2021 às 19:16

LanceNet

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Publicado em 

31 mar 2021 às 19:16
Crédito: Pedro Ernesto Guerra Azevedo/Santos FC
O atacante Caio Mota se despediu do Santos nesta quarta-feira depois de três anos de Vila Belmiro. O jogador, de 19 anos, nunca teve chance no time principal e publicou um vídeo no seu Instagram agradecendo o clube pelo período que lá vivenciou.- Estou aqui para agradecer esse grande time, essa grande camisa que é o Santos Futebol Clube. Infelizmente meu contrato se encerrou hoje e eu não poderia deixar de vir aqui me despedir e agradecer. Foram três anos de muita felicidade e de muito aprendizado. Vou levar o Peixe para sempre no coração. Abraço e até uma próxima - disse Caio Mota.O vínculo do atacante terminou nesse 31 de março e um acordo de extensão não foi realizado pela falta de oportunidades do jogador no time principal. Além de não ter subido ao elenco profissional, não havia perspectivas para o fato ocorrer em um futuro próximo.Caio Mota chegou a se destacar no Sub-20, em 2019, com 12 gols em 14 jogos. Apesar do bom momento, acabou perdendo espaço para outros jovens que hoje figuram no time principal do Peixe, como Kaio Jorge, Marcos Leonardo e Bruno Marques.

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