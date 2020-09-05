Em fase difícil, Palmeiras enfrenta as duas equipes para as quais perdeu neste ano

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras

O Palmeiras entra em campo neste domingo, às 11h (de Brasília), para enfrentar o Bragantino, em Bragança Paulista. Apesar de estar invicto no Campeonato Brasileiro, o time comandado por Vanderlei Luxemburgo vem recebendo muitas críticas e, além disso, a equipe do interior foi uma das duas únicas pedras no sapato do Alviverde neste ano.

A derrota aconteceu no Campeonato Paulista, no dia 2 de fevereiro, ainda antes da paralisação das competições devido ao coronavírus. Na ocasião, o Verdão também estava fora de casa e o placar ficou em 2 a 1 para o adversário – o tento de honra foi feito por Dudu, de pênalti, que foi negociado com o Al Duhail, do Qatar, durante a pausa.

Essa será uma nova chance não só de vencer esse adversário, que ficou entalado na garganta, como também de convencer a torcida e os críticos das atuações do Palmeiras. No Brasileirão, são duas vitórias magras (1 a 0 e 2 a 1) e quatro empates (todos por 1 a 1), com apresentações bem abaixo do esperado.Como se não bastasse, o Alviverde ainda pegará, na sequência, dia 10 de setembro, a outra equipe para a qual perdeu nesta temporada: o rival Corinthians. Claro, existiram dois empates na final do Campeonato Paulista, título conquistado pelo clube alviverde, mas, anteriormente, no dia 22 de julho, o time de Luxa perdeu por 1 a 0 no retorno da competição estadual. O gol foi marcado por Gil.

Já pressionado pelos maus resultados e atuações, Luxemburgo ainda terá essa situação a mais, a de vencer os dois únicos adversários que conseguiram sair vitoriosos em cima do Verdão nesta temporada. Por outro lado, seria uma forma, também, de recuperar a confiança caso consiga passar por cima desses times na competição.

Como já havíamos adiantado anteriormente, o calendário do Palmeiras em setembro será bem apertado: depois do empate contra o Internacional e os jogos diante de Bragantino e Corinthians, a equipe ainda enfrentará Sport, Grêmio e Flamengo pelo Brasileiro, além de Bolívar (duas vezes) e Guaraní-PAR pela Libertadores.