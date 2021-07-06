Em fase de turbulência, Flamengo encerrará maratona de viagens com saldo de 7.100 km em 10 dias

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo

Viagem, jogo, viagem, treino e mais viagem. Esta vem sendo a desgastante rotina do Flamengo em meio à maratona de partidas longe do Rio de Janeiro nas últimas semanas. Nesta terça-feira, a equipe embarca para Belo Horizonte, onde enfrentará o Atlético-MG na quarta e dará fim a uma saga de mais de 7.100 quilômetros percorridos em 10 dias.

+ De olho no sucessor: veja 15 jogadores que o Flamengo poderia tentar para o lugar de GersonO confronto contra o clube mineiro será o quarto consecutivo do Flamengo fora de casa. Como ponto positivo, esta será a menor viagem de toda a maratona, que também contou com idas a Caxias do Sul, Cuiabá e São Paulo. Até o momento, o Rubro-Negro rodou cerca de 6.450 quilômetros desde o dia 26 de junho, somando idas e voltas dos três últimos compromissos.

Vale lembrar que o Flamengo era o mandante do Fla-Flu da última rodada, mas teve que tirar o clássico do Maracanã em função da realização da Copa América. O estádio foi entregue à Conmebol em 24 de junho e está sendo trabalhado para sediar a final do torneio no próximo sábado, 10 de julho.

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Maratona de viagens do Flamengo (ida e volta):

'Comandante' da equipe do Flamengo, Rogério Ceni vive dias turbulentos após tropeços recentes. Em sete rodadas no Brasileirão, o Flamengo soma três derrotas e ocupa apenas a 10ª posição da tabela. Além das viagens constantes e da série de desfalques, o treinador também tem que lidar com outro desafio: as curtas preparações antes de cada partida.

Para o Fla-Flu, por exemplo, o Rubro-Negro teve apenas dois dias de trabalho disponíveis para realizar ajustes no Ninho do Urubu. Levando em consideração que os atletas titulares fazem trabalho regenerativo nos dias seguintes aos jogos, Ceni só teve um dia de treino com o grupo completo. Para a duelo contra o Atlético-MG, este cenário se repetirá.

+ Confira a tabela completa do Campeonato Brasileiro

A boa notícia é que o Flamengo terá três 'reforços' para a partida desta quarta-feira. Após encerrarem a participação na Copa América, Arrascaeta, Isla e Piris da Motta se reapresentaram ao Ninho do Urubu, nesta segunda-feira, e devem ser relacionados para a viagem a Belo Horizonte.