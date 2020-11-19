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futebol

Em fase artilheira, Raphael Veiga mostra repertório de gols no Palmeiras em 2020

Antes criticado pela torcida, camisa 23 vira titular e peça-chave do Verdão na temporada
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Publicado em 19 de Novembro de 2020 às 17:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

19 nov 2020 às 17:00
Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
Desde que Vanderlei Luxemburgo deixou o comando técnico do Palmeiras, o ataque do Verdão não parou mais de balançar as redes adversárias, e o grande nome da artilharia recente responde por Raphael Veiga. Decisivo, o camisa 23 vive a melhor fase da carreira: possui oito gols nos últimos nove jogos e é quem mais marcou na era Cebola/Abel Ferreira.
Aos 25 anos, Veiga alcançou, nesta quarta-feira (18), diante do Ceará pela Copa do Brasil, a marca de 13 gols na temporada, colando em Willian e Luiz Adriano, os artilheiros do clube no ano, com 14 e 15 tentos, respectivamente.
O que impressiona nos gols de Veiga é a versatilidade para marcar. O jogador em 2020 já fez dois gols de perna direita (seu pé ‘ruim’), de esquerda, de cabeça, de voleio, de letra e até de peito. Além disso, possui 100% de aproveitamento em seus quatro pênaltis batidos com o uniforme do clube. No final de 2019, o Grêmio demonstrou interesse na contratação do meia, mas Vanderlei Luxemburgo fez questão de contar com o futebol do atleta para a temporada seguinte. Naquela altura, muitos torcedores não sentiriam falta caso o jogador voltasse para o sul do país.
Agora, em um momento em que todo o coletivo do Palmeiras cresce no comando de Abel Ferreira, Veiga chama o protagonismo pra si e engata a sua maior sequência em quase três anos de clube. Já são 10 jogos seguidos atuando como titular.
Relembre os 13 gols de Raphael Veiga no ano:
Palmeiras 3 x 1 Mirassol – Paulistão 2020 (1 gol) – Perna esquerda
Atlhetico-PR 0 x 1 Palmeiras – Brasileirão 2020 – Perna esquerda
Grêmio 1 x 1 Palmeiras – Brasileirão 2020 – Voleio de esquerda
Palmeiras 5 x 0 Bolívar – Libertadores 2020 (1 gol) – Perna direita
Palmeiras 2 x 1 Ceará – Brasileirão 2020 (1 gol) – Peito
Palmeiras 5 x 0 Tigre – Libertadores 2020 (1 gol) – Perna esquerda
Red Bull Bragantino 1 x 3 Palmeiras (1 gol) – Perna direita
Palmeiras 3 x 0 Atlético-MG – Brasileirão 2020 (1 gol) – Cabeça
Palmeiras 3 x 0 Ceará – Copa do Brasil 2020 (1 gol) – Perna esquerda
Palmeiras 2 x 0 Fluminense – Brasileirão 2020 (2 gols) – Pênalti e perna esquerda
Ceará 2 x 2 Palmeiras – Copa do Brasil 2020 (2 gols) – Pênalti e letra.

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