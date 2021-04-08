Em fase artilheira e decisiva, Mateus Vital desponta como 'o cara' do Corinthians em 2021

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

O Corinthians não joga há cerca de duas semanas e o futebol apresentado não vinha sendo muito agradável, mas ainda assim havia motivos para comemorar, como por exemplo a grande fase vivida por Mateus Vital, que lidera diferentes rankings de artilharia e participação em gols, mostrando-se o jogador mais decisivo do Timão no momento e "o cara" da temporada 2021 do clube.TABELA> Veja classificação e simulador do Paulistão-2021 clicando aqui

GALERIA> Saiba quais jogadores do Corinthians que mais participaram de gols em 2021

No dia 24 de março, o meia-atacante foi submetido a uma artroscopia no joelho direito, por conta de uma lesão sofrida na vitória por 3 a 0 sobre o Salgueiro-PE, pela primeira fase da Copa do Brasil, quando ele marcou um dos gols. Desde então ele se recupera da cirurgia e tem previsão de retorno para meados de maio. Uma pena para quem passava por uma fase especial.

E isso pode ser visto em números. Vital é atualmente o artilheiro do elenco sob o comando de Vagner Mancini (6 gols), o artilheiro entre os jogos do time no ano de 2021 (5 gols), e o artilheiro entre as partidas da equipe na temporada de 2021 (3 gols). Isso só pode acontecer com um jogador que vive um momento iluminado, sem dúvidas o melhor do jovem vestindo a camisa alvinegra.Mesmo já tendo desfalcado o time em duas partidas (Mirassol e Retrô), sua liderança não foi abalada, já que foram marcados apenas dois gols no período: um de Gustavo Mosquito e outro de Otero. Mais do que isso, a equipe sentiu a ausência de seu principal jogador na temporada e teve duas apresentações com desempenho ofensivo bem abaixo do que vinha mostrando, apesar de não ter sido derrotada. Vital vinha fazendo a diferença para o Alvinegro.

Essa diferença é bem nítida quando pegamos os números de participações em gols do Timão. Novamente é Mateus Vital o jogador que domina os diferentes cenários. Nos jogos da Era Mancini, ele participou de oito gols (6 gols, 1 assistência e 1 gol sofrido), já nos jogos do ano de 2021 são sete participações (5 gols, 1 assistência e 1 pênalti sofrido). Por fim, nas partidas da temporada 2021 são cinco participações diretas (3 gols, 1 assistência e 1 pênalti sofrido).

No recorte da Era Mancini, Vital acabou superando a dupla Gustavo Mosquito e Cazares, que vinha dominado as listas de participação e foi decisiva enquanto o Timão sonhou com uma vaga na Copa Libertadores via Brasileirão-2020. No entanto, ambos acompanharam a queda de rendimento do time e estagnaram nos números, enquanto isso Mateus acabou se destacando e despontou.

Sendo assim, mesmo sem data para o retorno das competições e sem poder estar em campo no futuro próximo, Mateus Vital permanece como o jogador mais importante do Corinthians neste ano e neste início de temporada. Em meio à falta de reforços e à dificuldade para melhorar a qualidade de jogo da equipe, ele deve voltar aos gramados como a grande esperança da Fiel torcida.

Participações em gols na Era Mancini

1) Mateus Vital - 8 (6 gols, 1 assistência e 1 pênalti sofrido)2) Gustavo Mosquito - 8 (5 gols e 3 assistências)3) Cazares - 7 (2 gols e 5 assistências)

Participações em gols no ano de 2021

1) Mateus Vital - 7 (5 gols, 1 assistência e 1 pênalti sofrido)2) Gustavo Mosquito - 6 (4 gols e 2 assistências)3) Jô - 4 (3 gols e 1 assistência)4) Gabriel - 4 (2 gols, 1 assistência e 1 pênalti sofrido)

Participações em gols na temporada 2021