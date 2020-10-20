Em evolução, Jobson reencontra vítima do seu único gol pelo Santos

Crédito: Staff Images/Twitter/Santos

Autor do primeiro gol do Santos nesta Libertadores, Jobson tem recebido mais espaços nas mãos do técnico Cuca desde que Alison passou a desfalcar o Peixe, com uma periostite por sobrecarga na perna esquerda, ficando fora das últimas quatro partidas.

Com boa qualidade de passe, o camisa 8 participou ativamente de dois dos últimos três lances de gol do Alvinegro, lançamentos que iniciaram as jogadas do segundo tento contra o Grêmio e primeiro contra o Coritiba, pelas 15ª e 16ª rodada do Brasileirão respectivamente - contra o Atlético-GO, pela 17ª rodada. o atleta não atuou, pois cumpriu suspensão.Além de ser providencial no quesito onde sempre mostrou qualidade, Jobson tem evoluído na marcação, no qual apresentou dificuldade no início da temporada. Segundo o “SofaScore”, nas últimas duas partidas que esteve em campo o jogador ganhou um de cada dois duelos pelo chão, além de registrar nove desarmes e sete interceptações.

No dia 3 de março, pela primeira rodada do grupo G da Libertadores, o meia saiu do banco de reservas para ajustar o meio-campo santista e acabou agraciado com o gol de empate do Santos, que na ocasião perdia por 1 a 0 e terminou vencendo por 2 a 1, em pleno estádio Norberto “Tito” Tomaghello, na grande Buenos Aires. Foi o primeiro e único de Jobson pelo Peixe.

Agora, as duas equipes voltam a se encontrar, dessa vez na Vila Belmiro, às 19h15 desta terça-feira (20), pela última rodada da chave, na qual o Alvinegro já está garantido como classificado às oitavas de final, além de ser líder líder, enquanto os argentinos lutam para avançar ao mata-mata e para isso precisam imprescindivelmente da vitória.