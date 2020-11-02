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Em estreia na Vila Belmiro, Ângelo recorda infância: 'Uma honra'

Jovem de 15 anos foi promovido por Cuca e teve seu primeiro jogo em casa na noite deste domingo, em vitória por 3 a 1 sobre o Bahia...
LanceNet

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Publicado em 

01 nov 2020 às 21:39

Publicado em 01 de Novembro de 2020 às 21:39

Crédito: Ivan Storti (Santos FC)
Ângelo estreou na Vila Belmiro na noite deste domingo, na vitória por 3 a 1 sobre o Bahia, pela 19ª e última rodada do primeiro turno do Campeonato Brasileiro. O atacante já havia entrado em campo contra o Fluminense, no Maracanã, mas ainda não havia jogado em casa.
Aos 15 anos, o Menino da Vila comenta a emoção de atuar no Alçapão e relembrou de sua infância. Também citou o recorde que bateu no Santos ao ser o segundo jogador mais jovem a se tornar profissional. Está atrás de Coutinho e à frente de Pelé.- Primeiro jogo na Vila Belmiro. É uma honra jogar dentro do palco de um dos maiores do mundo, onde meus ídolos jogaram, Pelé, Robinho e Neymar. Minha primeira vitória onde eu cresci, passei praticamente minha infância toda. Estou muito feliz e agora é seguir firme - disse.
- Quando fui promovido, tinha essa expectativa de entrar mais novo que o Pelé. Mas sem comparação. Rei é incomparável. É uma honra passar o recorde dele. Sempre foi sonho de criança jogar no Maracanã. Coração bateu mais forte - acrescentou.

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