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futebol

Em estreia do Bragantino na Libertadores, Jadsom pode atingir marca especial

Atleta está próximo de fazer seu jogo de número 100 como profissional...

Publicado em 05 de Abril de 2022 às 15:17

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

05 abr 2022 às 15:17
O volante Jadsom pode completar 100 jogos em sua carreira profissional caso esteja em campo na partida desta quarta-feira (6), frente ao Nacional-URU, no primeiro confronto da história do Bragantino na Libertadores.
Revelado pelo Sport onde atuou em apenas um jogo no ano de 2019 antes de se transferir ao Cruzeiro, Jadsom conseguiu ganhar maior experiência ao entrar em campo por 42 oportunidades na equipe de Belo Horizonte antes de ser negociado com o Red Bull Bragantino. Pelo Massa Bruta, Jadsom soma 56 partidas, um gol e duas assistências.>Receba as principais notícias do esporteAlém do sentimento de gratidão as outras duas equipes, o atleta de 20 anos de idade se sente confortável na equipe do interior paulista, esperando que o desempenho em 2022 traga ainda mais resultados positivos do que em 2021:
- Essa marca é muito especial para qualquer jogador. Atingir 100 jogos na carreira e no dia que faço minha estreia em Libertadores se torna melhor ainda. Passei por grandes clubes como Sport e Cruzeiro e só tenho a agradecer a Deus por tantos momentos marcantes em minha vida. Hoje, no Red Bull Bragantino, me sinto em casa, já tenho mais de 50 jogos e espero que nós possamos repetir uma boa campanha assim como em 2021.
Mirando uma boa campanha no Grupo C da Libertadores, Jadsom e o Braga tem pela frente, além dos uruguaios, o Estudiantes e o Vélez Sársfield, ambos da Argentina.
Crédito: Divulgação/C2Sports

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