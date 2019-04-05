Em estado gravíssimo, torcedor capixaba não responde a tratamentos

É gravíssimo o estado de saúde de Roberto Vieira de Almeida, capixaba de 54 anos que foi brutalmente agredido na tarde de quarta-feira (3), por torcedores do Peñarol. Entubado e sedado, ele sequer responde aos tratamentos e a equipe médica de um hospital doaguarda resposta para poder fazer uma cirurgia.

Tudo começou na quarta-feira (3), quando Roberto viajou com um grupo de rubro-negros para o Rio de Janeiro para acompanhar o jogo dona Libertadores, no. Ele acabou agredido por torcedores dohoras antes da partida, na praia do Leme, na Zona Sul, e sofreu traumatismo craniano.

Como de costume nas excursões que organiza há mais de 20 anos, Roberto esteve com o grupo para um passeio na praia, quando foram surpreendidos pela torcida rival. Uma briga foi formada e o capixaba tentou separar, quando acabou sofrendo uma pancada com uma cadeira na cabeça.

O irmão dele, Josias Vieira de Almeida, de 69 anos, diz que a família está triste com a situação. "O estado dele é grave. Ele saiu daqui feliz que ia fazer a excursão, ficou satisfeito que o ônibus estava cheio. Toda nossa família ficou triste com a notícia, queremos ficar com ele no hospital. Mas estamos confiantes”, finalizou.