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Agressão

Em estado gravíssimo, torcedor capixaba não responde a tratamentos

Roberto Vieira de Almeida, de 54 anos, está em coma induzido e apresentou piora no quadro. Ele está internado em um hospital do Rio de Janeiro

Publicado em 05 de Abril de 2019 às 00:45

Jose Ricardo Medeiros

Jose Ricardo Medeiros

Publicado em 

05 abr 2019 às 00:45
O capixaba Roberto Vieira de Almeida está em estado grave após ser espancado por torcedores do Peñarol Crédito: Reprodução/Facebook
É gravíssimo o estado de saúde de Roberto Vieira de Almeida, capixaba de 54 anos que foi brutalmente agredido na tarde de quarta-feira (3), por torcedores do Peñarol. Entubado e sedado, ele sequer responde aos tratamentos e a equipe médica de um hospital do Rio de Janeiro aguarda resposta para poder fazer uma cirurgia. 
Tudo começou na quarta-feira (3), quando Roberto viajou com um grupo de rubro-negros para o Rio de Janeiro para acompanhar o jogo do Flamengo na Libertadores, no Maracanã. Ele acabou agredido por torcedores do Peñarol horas antes da partida, na praia do Leme, na Zona Sul, e sofreu traumatismo craniano.
Como de costume nas excursões que organiza há mais de 20 anos, Roberto esteve com o grupo para um passeio na praia, quando foram surpreendidos pela torcida rival. Uma briga foi formada e o capixaba tentou separar, quando acabou sofrendo uma pancada com uma cadeira na cabeça.
O irmão dele, Josias Vieira de Almeida, de 69 anos, diz que a família está triste com a situação. "O estado dele é grave. Ele saiu daqui feliz que ia fazer a excursão, ficou satisfeito que o ônibus estava cheio. Toda nossa família ficou triste com a notícia, queremos ficar com ele no hospital. Mas estamos confiantes”, finalizou.

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