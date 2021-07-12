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Em enquete do L!, torcida do Flamengo aprova Renato Gaúcho no lugar de Ceni; veja resultado

Mais de 75% dos participantes da interatividade disseram que são a favor da mudança no comando do clube rubro-negro
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Publicado em 12 de Julho de 2021 às 09:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

12 jul 2021 às 09:00
Crédito: Paula Reis/Flamengo
A maior parte da torcida do Flamengo aprovou a contratação do técnico Renato Gaúcho para assumir o cargo que ficou vago após a demissão de Rogério Ceni. É o que indicam as enquetes promovidas pelo LANCE! desde sábado, dia do anúncio do treinador, até a noite deste domingo.
+ Na véspera da apresentação, Renato Gaúcho acompanha vitória do Flamengo no MaracanãForam feitas duas perguntas separadas para avaliar a posição da torcida sobre a saída de Ceni e a posterior chegada de Renato Gaúcho.
Na primeira enquete ("A diretoria do Flamengo acertou ao demitir Rogério Ceni?"), foram registrados 1.123 votos, sendo que 78% (877 votos) optaram pelo "sim" contra 22% (247 votos) que reprovaram a demissão (confira o resultado).
Na segunda enquete, nós perguntamos: "A diretoria do Flamengo acertou ao contratar Renato Gaúcho?". Dos 2,273 votos registrados, 76% (1.724 votos) foram favoráveis, enquanto 24% (552 votos) reprovaram a contratação (confira o resultado).
+ Confira a tabela completa do Campeonato Brasileiro
A apresentação oficial de Renato Gaúcho como novo treinador do Flamengo será em coletiva de imprensa marcada para a tarde desta segunda-feira. O treinador acompanhou a vitória sobre a Chapecoense, no domingo, em camarote do Maracanã. A estreia à beira do campo será contra o Defensa y Justicia, quarta-feira, em Buenos Aires, pelas oitavas de final da Libertadores.

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