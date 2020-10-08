Em encontro com prefeito de Santos, estafe do Peixe fala sobre Vila, novo CT para a base e Copinha

Crédito: Divulgação/Santos FC

Em encontro com o prefeito da cidade de Santos, Paulo Alexandre Barbosa (PSDB), o presidente do Peixe, Orlando Rollo, solicitou ao Município uma área para construção de um novo Centro de Treinamentos para as categorias de base, o que será avaliado pelo poder público para que algo de interesse de ambas as partes seja realizado.

O encontro realizado nesta quinta-feira (08) contou, além da presença de Rollo, com a participação dos membros do Comitê Gestor: Eduardo Filetti, Luiz Fernando Cardoso, Mariza Brígido Mendes e Mário Badures, além do gerente de patrimônio Valdir de Souza e do conselheiro e assessor do Comitê, Diego Turato.

Da parte da prefeitura de Santos, também esteve presente o Secretário de Cultura da cidade, Rafael Leal.

Outros assuntos também foram abordados na reunião, como a reurbanização do entorno da Vila Belmiro e a construção de um Boulevard na Rua Tiradentes, que contempla o estádio, para realizações de ações de entretenimento nos dias de partidas do Peixe. NBB e Copa SP em Santos

Dois assuntos também levantados durante o encontro foi a possibilidade da cidade receber partidas do “Novo Basquete Brasil” e Copa São Paulo de Futebol Júnior.

Através do ex-jogador do Alvinegro, Paulo Jamelli, e o Departamento de Esportes Olímpicos do Alvinegro o Santos poderá disputar o campeonato brasileiro de basquete, solicitando à Arena Santos, ginásio de domínio público municipal, como local para recepção os jogos.

Além disso, a diretoria santista tem o interesse de sediar na cidade a primeira fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2021, tendo já feito a solicitação ao presidente da Federação Paulista de Futebol, Reinaldo Carneiro Bastos. O clube não recebe em casa os jogos da Copinha desde 2014.

Pelé

O Rei do Futebol também foi pauta do encontro, inclusive com Paulo Alexandre Barbosa recebendo uma camisa comemorativa dos 80 anos de Pelé, que serão completados em outubro.