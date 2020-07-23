Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Em empate do Santos, Raniel deixa o campo com dores e será avaliado nesta quinta

Jogador sofreu um trauma no joelho, mas já se sentia melhor após a partida...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

23 jul 2020 às 01:12

Publicado em 23 de Julho de 2020 às 01:12

Crédito: Ivan Storti/Santos FC
O atacante Raniel deu um susto nos torcedores ao sair de campo com muitas dores nos minutos finais do empate em 1 a 1 do Santos contra o Santo André, na Vila Belmiro, pela 11ª rodada do Campeonato Paulista.
O jogador sofreu um trauma no joelho e já se sentia melhor após a partida. Mesmo assim, o atleta será avaliado pelo Departamento Médico do Peixe nesta quinta-feira.
Uma das duas contratações do Alvinegro Praiano para essa temporada, Raniel iniciou o confronto diante do Ramalhão no banco de reservas e entrou no intervalo da partida, no lugar do Arthur Gomes. Antes da paralisação do futebol, por conta da pandemia do novo coronavírus, o camisa 12, com dores no joelho esquerdo, chegou a desfalcar o Peixe nas partidas contra Delfin e São Paulo, justamente as duas últimas antes do início da quarentena.
Raniel tem dois gols com a camisa santista, ambos marcados na vitória por 2 a 0 do Peixe, contra a a Inter de Limeira, pela terceira rodada do Paulistão, no dia 30 de janeiro.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

santos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Santa Maria de Jetibá celebra tradição pomerana com festival gratuito em abril
Imagem de destaque
Polícia elucida assassinato de comerciante em Vila Velha; autor também foi morto
Imagem de destaque
Maestro do ES representará o Brasil em competição musical na Europa

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados