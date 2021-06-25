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futebol

Em duelo truncado, Brasil de Pelotas empata com a Ponte Preta

Xavante abriu o marcador com Fabricio e Dawhan arrancou um empate na etapa final...

Publicado em 25 de Junho de 2021 às 20:57

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

25 jun 2021 às 20:57
Crédito: Volmer Perez
No Bento de Freitas, Brasil de Pelotas e Ponte Preta pouco fizeram e terminaram empatados por 1 a 1. Com o placar, o Xavante ficou na 15ª posição, com 6 pontos. A Macaca é a lanterna, com 3 pontos.
CALENDÁRIO
Na próxima rodada, o Brasil de Pelotas encara o Brusque, fora de casa. A Ponte Preta recebe o CSA, no Moisés Lucarelli.
TRUNCADO E POUCOS LANCES
A emoção no Bento de Freitas só apareceu nos minutos finais. Fabricio apareceu na área da Ponte Preta, girou na marcação e parou no goleiro Ygor. Pouco depois, Camilo foi o responsável por criar a oportunidade e mandou para fora.
GOLS
O confronto permaneceu morno na etapa final. Os times apresentavam dificuldade na hora de trabalhar a bola e os gols surgiram na bola parada. O Brasil chacoalhou a rede com Fabricio. No desvio do escanteio, a bola ficou limpa com o ataque que fuzilou. Pouco depois, a Macaca deixou tudo igual no chute de Rodrigão, que Dawhan completou, 1 a 1.
BRASIL DE PELOTAS 1 X 1 PONTE PRETALocal: Bento de Freitas, Pelotas (RS)Data-Hora: 25/6/2021 – 19hÁrbitro: Alisson Sidnei Furtado (TO)Auxiliares: Fábio Pereira (TO) e Cirpiano da Silva Sousa (TO)Público/renda: pagantes/R$Cartões amarelos: Gabriel Terra, Ramon (BRA), Cleyton, Vino Locatelli(PON)Cartões vermelhos: –Gols: Fabrício (29’/2ºT) Dawhan (33’/2ºT)
BRASIL DE PELOTAS: Matheus Nogueira; Vidal (Thalys, aos 20/2ºT), Ícaro, Héverton e Kévin; Rômulo, Wesley e Gabriel Terra (Luis Fernando, aos 21/2ºT); Lucas Santos (Paulo Victor, aos 39/2ºT), Fabricio e Ramon (Neto, aos 39/2ºT). Técnico: Claudio Tencati.
PONTE PRETA: Ygor; Kevin (Igor Miranda, aos 44/2ºT), Ednei, Cleyton e Rafael Santos (Felipe Albuquerque, ao 0/2ºT) , Dawhan, Vini Locatelli (Marcos Júnior, aos 23/2ºT) e Camilo (Thalles, aos 23/2ºT); Josiel (Moisés, ao /2ºT)), Richard e Rodrigão (João Veras, aos 41/2ºT). Técnico: Gilson Kleina.

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