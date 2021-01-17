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futebol

Em duelo morno, Vitória e Chape ficam no empate sem gols

Duelo no Barradão teve pouca emoção e terminou sem nenhuma bola dentro da rede...

Publicado em 17 de Janeiro de 2021 às 17:59

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

17 jan 2021 às 17:59
No Barradão, Vitória e Chapecoense pouco fizeram e terminaram empatados sem gols. Com o resultado, o Leão fica na 17ª posição, com 39 pontos. A Chape termina na vice-liderança, com 67 pontos.
+ TABELA DE CLASSIFICAÇÃO DA SÉRIE B
Na próxima rodada, o Vitória encara o Guarani, em Campinas. A Chapecoense recebe a Ponte Preta, na Arena Condá.
A etapa inicial foi agitada no Barradão. Os dois times entraram ligados em campo e chegaram com qualidade. O Vitória abusava dos chutes de fora da área, que foram bem defendidos pelo goleiro João Ricardo.
Por outro lado, a Chape assustou com Anselmo Ramon. Na melhor oportunidade, o atacante perdeu um gol dentro da pequena área ao chutar por cima.
Na etapa final a partida teve uma queda no ritmo, mas a Chapecoense era perigosa nas descidas. Após cruzamento, Aylon cabeceou e César salvou. Na sobra, Anselmo Ramon chutou e o goleiro do Leão pegou outra.
Com a obrigação de conquistar os três pontos para permanecer fora da zona de rebaixamento, o Vitória pouco fazia. A chance mais perigosa veio na bola parada, quando Marcelinho cobrou falta e João Ricardo mandou para escanteio.

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