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Em duelo equilibrado, Cruzeiro e São Paulo ficam no empate em BH pelo Brasileiro Feminino

O Tricolor segue no G4 da competição, enquanto a Raposa ainda luta para se manter longe da zona do rebaixamento e ainda sonhar com uma vaga nas quartas de final...

Publicado em 26 de Maio de 2021 às 22:18

LanceNet

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Publicado em 

26 mai 2021 às 22:18
Crédito: O duelo no Estádio das Alterosas, em BH, foi muito equilibrado, com fartura de gols-(Bruno Haddad/Cruzeiro
O Cruzeiro empatou com o São Paulo por 2 a 2 nesta quarta-feira, 26 de maio, no Estádio das Alterosas, no Sesc Venda Nova, em duelo válido pela 10ª rodada do Brasileiro Feminino Série A1. As Cabulosas ficaram atrás no placar duas vezes e conseguiram buscar a igualdade. Os gols mineiros foram marcados por Mariana Santos, enquanto Duda e Jaqueline balançaram as redes para o Tricolor Paulista. Com o empate, o Cruzeiro está em 11º lugar, com nove pontos, fora da zona de classificação às quartas de final. Já as paulistas chegaram aos 19 pontos e ocupam a terceira posição na classificação. O Cruzeiro entra em campo novamente neste sábado, 29 de maio, contra o Internacional, às 20h, no Sesc Campestre, em Porto Alegre. Já o São Paulo terá pela frente o Minas-Brasília, também no sábado, às 15h, em Cotia, CT do Tricolor.

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