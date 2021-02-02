Em duelo direto, Fortaleza também defende tabu contra o Coritiba

Crédito: Tricolor está em 17° na tabela do Campeonato Brasileiro (Divulgação

Pela 34ª Rodada do Campeonato Brasileiro, o Fortaleza receberá o Coritiba na próxima quinta-feira (4) em partida de suma importância para as pretensões dos dois times pensando em seguir na elite.>O caminho do Leão na busca para fugir do rebaixamentoE, além do benefício de fazer um confronto dessa envergadura em seus domínios, mesmo que sem torcida, o time do Leão do Pici conta com as estatísticas a seu favor para ficar com três pontos que podem tirá-lo da zona de rebaixamento já na próxima rodada.

Até hoje foram quatro vezes que o Tricolor recebeu os paranaenses atuando na Arena Castelão e o histórico é de invencibilidade: duas vitórias e dois empates. A última vez que o clube perdeu para o Coritiba sendo mandante foi em 2005, também pela Série A, porém com o duelo acontecendo no estádio Alcides Santos.