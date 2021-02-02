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futebol

Em duelo direto, Fortaleza também defende tabu contra o Coritiba

Nas quatro oportunidades em que o confronto aconteceu na Arena Castelão, o Leão do Pici jamais saiu derrotado...
LanceNet

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Publicado em 

02 fev 2021 às 17:41

Publicado em 02 de Fevereiro de 2021 às 17:41

Crédito: Tricolor está em 17° na tabela do Campeonato Brasileiro (Divulgação
Pela 34ª Rodada do Campeonato Brasileiro, o Fortaleza receberá o Coritiba na próxima quinta-feira (4) em partida de suma importância para as pretensões dos dois times pensando em seguir na elite.>O caminho do Leão na busca para fugir do rebaixamentoE, além do benefício de fazer um confronto dessa envergadura em seus domínios, mesmo que sem torcida, o time do Leão do Pici conta com as estatísticas a seu favor para ficar com três pontos que podem tirá-lo da zona de rebaixamento já na próxima rodada.
Até hoje foram quatro vezes que o Tricolor recebeu os paranaenses atuando na Arena Castelão e o histórico é de invencibilidade: duas vitórias e dois empates. A última vez que o clube perdeu para o Coritiba sendo mandante foi em 2005, também pela Série A, porém com o duelo acontecendo no estádio Alcides Santos.
Nesse momento, o Fortaleza ocupa a 17ª colocação com 35 pontos ganhos (mesma pontuação do Sport, porém com menos vitórias) enquanto o time da capital paranaense tem 38 unidades e é o penúltimo na tabela de classificação.

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