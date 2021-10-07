Em duelo de quatro gols na Arena Condá, Atlético-MG tropeça e fica no empate com a lanterna Chapecoense

Em um jogo de quatro gols, Chapecoense e Atlético-MG empataram por 2 a 2 nesta quarta-feira, 6 de outubro, na Arena Condá, em Chapecó, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os gols foram marcados por Dylan Borrero e Sasha para o Galo, com Mike e Geuvânio anotando os tentos do time catarinense.
Teve gols, mas a pontaria estava mal em Chape e Galo
Se a bola entrou na “casinha”, imagina-se que os dois times foram muito bem no ataque. Mais ou menos. Apesar de Galo e Chape terem marcado, com Dylan Borrero e Geuvânio, depois de análise do VAR, revisando corretamente um lance em que a bola passou da linha e o árbitro não viu, as duas equipes chutaram apenas três vezes no primeiro tempo a gol.
Nacho mal, Atlético menos perigoso
O meia argentino não estava bem, sem conseguir executar jogadas que faz com facilidade. Sem sua dinâmica, o time não engrenava bons ataques e perdia espaço no meio de campo. Galo leva a virada e “ajuda” estratégia da Chape
A noite não estava boa para o alvinegro. Em pênalti cometido por Nathan Silva, bem marcado pela arbitragem, Mike cobrou e virou o placar na Arena Condá. Assim, o time catarinense se fechou ainda mais, já que a meta inicial era não perder para o líder. A Chape estava no seu “limite” para segurar o Atlético.
Elenco grande e qualificado serve para isso: ajudar nas horas complicadas
O gol de empate do Galo, marcado por Sasha, mostrou que mesmo em um dia ruim, quem vem do banco pode fazer a diferença. E foi assim que aconteceu, com o alvinegro evitando uma derrota inesperada para a lanterna da competição.
Dificuldade contra a lanterna não é uma surpresa, mas o Galo tem de se cuidar
Encarar o pior time da competição em alguns momentos pode ser perigoso, pois no desespero de evitar o rebaixamento, a Chape mostrou uma energia extra, deixando o jogo travado. Todavia, o líder do campeonato terá de entender as “pedras” no caminho para não deixar o título escapar.
Próximos jogosO Galo volta a campo no sábado, 9 de outubro, às 16h30, no Mineirão, contra o Ceará. A Chape vai ao Beira Rio encarar o Internacional no domingo, 10, às 11h.
FICHA TÉCNICA DA PARTIDACHAPECOENSE 2 X 2 ATLÉTICO-MG Data: 6 de outubro de 2021Horário: 19h(de Brasília)Local: Arena Condá, Chapecó (SC)Árbitro: Andre Luiz de Freitas Castro (GO)Assistentes: Cristhian Passos Sorence e Hugo Savio Xavier Correa(ambos de GO)VAR: Elmo Alves Resende Cunha (GO)Gols: Dylan Borrero, aos 18’-1ºT(0-1), Geuvânio, aos 28’-1ºT(1-1), Mike, aos 23’-2ºT(2-1), Sasha, aos 37’-2ºT(2-2)Cartões amarelos: Renê Júnior (CHA), Nathan Silva (ATL), KeillerCartões vermelhos: não houvePúblico: 660 torcedores Renda: R$ 13.200,00
CHAPECOENSE (Técnico:Pintado)Keiller; Matheus Ribeiro, Ignácio ,Jordan e Busanello; Moisés Ribeiro (Lima, aos 28’-2ºT), Renê Júnior (Ronei, aos 17’-2ºT) e Denner (Alan Santos, aos 34’-2ºT); Geuvânio (Rodrigo Silva-intervalo), Mike e Bruno Silva (Anselmo Ramon, aos 34’-2ºT). ATLÉTICO-MG (Técnico: Cuca)Everson; Guga, Nathan Silva, Igor Rabello (Eduardo Sasha, aos 19’-2ºT) e Dodô (Calebe, aos 36’-2ºT); Allan, Jair (Tchê Tchê-intervalo), Dylan Borrero (Nathan, aos 36’-2ºT) e Nacho Fernández; Hulk e Keno (Hyoran, aos 19’-2ºT).