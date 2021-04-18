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futebol

Em duelo de quatro gols, Chape empata com Marcílio Dias

Verdão do Oeste conseguiu arrancar o empate e se garantiu nas quartas de final...

Publicado em 18 de Abril de 2021 às 18:34

LanceNet

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Publicado em 

18 abr 2021 às 18:34
Crédito: Divulgação/Chapecoense
No primeiro jogo sem Umberto Louzer, a Chapecoense apenas empatou com o Marcílio Dias. O empate por 2 a 2 deixou o Verdão do Oeste com 22 pontos e na liderança do Catarinense.
Calendário
Na rodada final, a Chapecoense fecha a sua participação diante do Metropolitano, na Arena Condá. O Marcílio visita o Figueirense, no Orlando Scarpelli.
O jogo
A condição ruim do gramado prejudicou as duas equipes, que pouco fizeram com a bola no pé. O jeito foi apelar na bola aérea e o Marcílio fez o seu gol com David Batsta. A Chape empatou com Mike.
Na etapa final, o atacante Perotti brilhou e virou após belo passe de Geuvânio. Porém, Zé Vitor empatou de pênalti e deu números finais ao confronto.

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