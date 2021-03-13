Em duelo de Jorge Jesus e Jesualdo Ferreira, Benfica vence o Boavista pelo Português

Neste sábado, o Benfica recebeu o Boavista no Estádio da Luz, em Lisboa. A partida, válida pela 23ª rodada do Campeonato Português, terminou com vitória por 2 a 0 da equipe da casa, que marcou duas vezes com o atacante Haris Seferovic.
EXPULSÃO
No início da partida, o Benfica teve a sua grande chance. Um pênalti em Luca Waldschmidt foi assinaldo, mas o VAR revisou o lance e marcou uma falta, expulsando Chidozie Awaziem, do Boavista. Com um jogador a mais, o jogo ficou virado apenas para a equipe da casa.
ABRIU O PLACARPerto do final da primeira etapa, o Benfica conseguiu, finalmente, abrir o placar. Após pressionar o Boavista durante todos os 45 minutos iniciais, foi uma assistência de Diogo Gonçalves para Seferovic que colocou a equipe da casa na frente do placar.
AMPLIOUO Benfica, já no início da segunda etapa, seguiu pressionando, assim como havia feito na primeira parte do confronto. Aos sete minutos, os personagens do primeiro gol se repetiram, e Diogo Gonçalves deu mais uma assistência para Seferovic marcar.
GOL ANULADOMelhor na partida, o Benfica tinha as chances a seu favor, e contava com o fato de ter onze jogadores contra dez do Boavista. Aos 31 minutos, o terceiro gol saiu após Lucas Veríssimo cabecear na trave e Seferovic colocar a bola na rede. Em revisão do VAR, foi visto um impedimento do atacante, e o seu hat-trick foi anulado.
SEQUÊNCIAO Benfica enfrenta, às 17h (de Brasília) do próximo domingo, o Braga. O Boavista, por sua vez, também entra em campo no próximo domingo, mas às 14:30h (de Brasília), e enfrenta Farense. As duas partidas são válidas pela 24ª rodada do Campeonato Português.