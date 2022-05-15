Em duelo com Internacional, Corinthians sofre gols após cinco jogos seguidos sem ser vazado

O Corinthians empatou em 2 a 2 com o Internacional no último sábado (14), no Beira-Rio, em partida válida pela sexta rodada do Brasileirão, e teve uma sequência de cinco jogos seguidos sem sofrer gols interrompida.GALERIA​Retrospecto positivo: veja todos os jogos do Corinthians na Neo Química Arena com a volta do públicoA última vez que o Timão havia tomado gols foi no dérbi com o Palmeiras, em que a equipe foi derrotada por 3 a 0 na Arena Barueri, em São Paulo. Diante de Boca Juniors, Fortaleza, Deportivo Cali, Red Bull Bragantino e Portuguesa-RJ — por Brasileirão, Libertadores e Copa do Brasil — o time do técnico Vítor Pereira não foi vazado.Quem também teve uma sequência positiva interrompida foi Cássio. O goleiro vinha de sete jogos seguidos com clean sheets (termo em inglês que se refere a quando um time não sofre gol em uma partida) e a última ocasião em que o jogador de 34 anos havia tomado gol foi no confronto com o Botafogo, na primeira rodada do Brasileirão, quando o Corinthians venceu o clube carioca por 3 a 1.> VÍDEO: Veja o momento que Rafael Ramos supostamente xinga Edenilson de macacoO ídolo do Timão não participou do duelo contra o Palmeiras. Quem tomou os três gols do rival foi Matheus Donelli, goleiro de 19 anos revelado na base, que foi o titular da posição no clássico. Na ocasião, Cássio foi barrado da partida por apresentar um quadro gripal e, segundo informou o clube, o jogador foi para o aquecimento com febre, inclusive.O Corinthians voltará a jogar na próxima terça-feira (17), contra o Boca Juniors, na Bombonera, na Argentina, pela fase de grupos da Libertadores. No Brasileirão, o Timão enfrentará o São Paulo no próximo domingo (22), na Neo Química Arena.