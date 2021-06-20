Em disputa dramática nos pênaltis, Botafogo perde para o Coritiba o título da Copa do Brasil Sub-20

Crédito: Erica Martin/W9 Press/LancePress!

O Botafogo deixou escorrer entre os dedos a chance de ser campeão da Copa do Brasil Sub-20. Em jogo acirrado, a equipe arrancou o empate em 1 a 1 com o Coritiba de maneira dramática e, em uma reviravolta nas cobranças de pênalti, foi derrotado por 6 a 5 pelo Coxa, no Raulino de Oliveira. Luizão marcou no tempo normal para a equipe paranaense e Gabriel Henrique fez o gol alvinegro.

O JOGO

A partida foi bastante acirrada desde o início. Após investida do Coxa, Luizão encheu o pé e a bola carimbou no travessão. Passado o susto, os alvinegros se lançaram à frente e desperdiçaram chances com Matheus Nascimento e Vitinho.

O Coxa voltou à tona quando Biel aproveitou um cochilo adversário e mandou uma bola por cima do travessão. Matheus Nascimento e Enio ainda tentaram, mas a bola passou longe do gol e o placar continuou em branco.

O Coritiba voltou do intervalo mais impetuoso e dando calafrios para a zaga alvinegra. Em lançamento para a área, Márcio Silva desviou e Luizão mandou na trave. No lance seguinte, veio o gol da equipe paranaense.

Em novo cruzamento, Luizão surgiu entre os zagueiros e completou para a rede. O Coritiba quase ampliou em seguida. Angelo cruzou e Igo saiu mal. A bola desviou em Luizão e por um triz não parou na rede. Thalisson também quase marcou em desvio na bola aérea.

O Botafogo ensaiou uma reação logo depois. Enio fez o cruzamento, mas Ewerthon não soube aproveitar. Dominando as ações, a equipe recorria a bolas alçadas e dominava o campo.

De tanto pressionar, veio o gol de empate. Após um cruzamento, Gabriel Henrique desviou de cabeça para igualar o placar.

NOS PÊNALTIS

A sequência de pênaltis foi eletrizante. Riquelme, Hugo, Enio e Raí marcaram para o Botafogo. Thalison, Alex Gama e Iruan tinham feito para o Coritiba, enquanto Natanael permitiu defesa de Igo. O botafoguense Kauê foi para a última cobrança do Alvinegro, deslocou o goleiro, mas carimbou na trave. Angelo igualou a primeira série.