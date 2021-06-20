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Em disputa dramática nos pênaltis, Botafogo perde para o Coritiba o título da Copa do Brasil Sub-20

Após empate em 1 a 1 no tempo normal, Alvinegro deixa escapar entre os dedos a conquista e vê o Coxa levar a melhor, fazendo 6 a 5 nos pênaltis neste domingo...
LanceNet

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Publicado em 

20 jun 2021 às 19:17

Publicado em 20 de Junho de 2021 às 19:17

Crédito: Erica Martin/W9 Press/LancePress!
O Botafogo deixou escorrer entre os dedos a chance de ser campeão da Copa do Brasil Sub-20. Em jogo acirrado, a equipe arrancou o empate em 1 a 1 com o Coritiba de maneira dramática e, em uma reviravolta nas cobranças de pênalti, foi derrotado por 6 a 5 pelo Coxa, no Raulino de Oliveira. Luizão marcou no tempo normal para a equipe paranaense e Gabriel Henrique fez o gol alvinegro.
O JOGO
A partida foi bastante acirrada desde o início. Após investida do Coxa, Luizão encheu o pé e a bola carimbou no travessão. Passado o susto, os alvinegros se lançaram à frente e desperdiçaram chances com Matheus Nascimento e Vitinho.
O Coxa voltou à tona quando Biel aproveitou um cochilo adversário e mandou uma bola por cima do travessão. Matheus Nascimento e Enio ainda tentaram, mas a bola passou longe do gol e o placar continuou em branco.
O Coritiba voltou do intervalo mais impetuoso e dando calafrios para a zaga alvinegra. Em lançamento para a área, Márcio Silva desviou e Luizão mandou na trave. No lance seguinte, veio o gol da equipe paranaense.
Em novo cruzamento, Luizão surgiu entre os zagueiros e completou para a rede. O Coritiba quase ampliou em seguida. Angelo cruzou e Igo saiu mal. A bola desviou em Luizão e por um triz não parou na rede. Thalisson também quase marcou em desvio na bola aérea.
O Botafogo ensaiou uma reação logo depois. Enio fez o cruzamento, mas Ewerthon não soube aproveitar. Dominando as ações, a equipe recorria a bolas alçadas e dominava o campo.
De tanto pressionar, veio o gol de empate. Após um cruzamento, Gabriel Henrique desviou de cabeça para igualar o placar.
NOS PÊNALTIS
A sequência de pênaltis foi eletrizante. Riquelme, Hugo, Enio e Raí marcaram para o Botafogo. Thalison, Alex Gama e Iruan tinham feito para o Coritiba, enquanto Natanael permitiu defesa de Igo. O botafoguense Kauê foi para a última cobrança do Alvinegro, deslocou o goleiro, mas carimbou na trave. Angelo igualou a primeira série.
Reyson e Douglas Silva acertaram, respectivamente, cobranças do Botafogo e do Coritiba. Herói do Alvinegro da partida, Gabriel Henrique bateu para fora. Jean Gabriel foi para a última cobrança e Igo espalmou, a bola desviou na trave, voltou nas suas costas e parou na rede. Era a vitória por 6 a 5 do Coritiba nos pênaltis.

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