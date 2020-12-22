Em discurso de posse, Rueda cita pontos principais da sua presidência no Santos

Crédito: Fábio Lázaro/Lancenet!

Em solenidade que empossou o novo Comitê de Gestão do Santos, através de um reunião virtual, o presidente eleito para o próximo triênio (2021 a 2023), Andrés Rueda, citou alguns pontos capitais na sua gestão à frente do Peixe.

Segundo o novo mandatário santista, um dos seus maiores objetivo é fazer do Alvinegro Praiano um dos maiores players mundial da indústria do entretenimento.

- Queremos mudar alguns conceitos; Comissão permanente; maior integração da base com o profissional; tratar os jogadores, principalmente os da base, com o respeito humano; priorizar e investir no futebol feminino; deixar de tratar a base e o feminino como amador; ter metas - disse durante o discurso.

Veja a classificação do Brasileirão e simule os próximos jogosAndrés Rueda elogiou a condução das eleições, parabenizando o presidente do Conselho Deliberativo, Marcelo Teixeira, e também o período de transição, encabeçado pelo atual comandante santista, Orlando Rollo.