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Em 'dia especial', John comemora chance no Santos: 'Sempre acreditei'

Quarto goleiro teve chance no Santos após surto de covid-19 no elenco e comemora desempenho em vitória por 2 a 0 contra o Internacional, na Vila Belmiro...
LanceNet

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Publicado em 

15 nov 2020 às 07:00

Publicado em 15 de Novembro de 2020 às 07:00

Crédito: Ivan Storti/ Santos FC
Alguns minutos depois que o jogo entre Santos e Internacional encerrou na Vila Belmiro, uma festa aconteceu perto da linha do escanteio. O elenco do Peixe, após uma vitória por 2 a 0, no último sábado, com o time desfalcado e superando 11 ausências por causa do covid-19, se emocionou com o desempenho do goleiro John.
O quarto goleiro, depois de demonstrar insegurança, cresceu na segunda etapa e fez duas defesas importantes. Em uma tarde especial, ele dedicou aos companheiros que não puderam ir a campo.
- É um dia muito especial na minha carreira, na minha vida. Dedico essa vitória a todos que não puderam estar aqui conosco hoje. Agora é comemorar, foi um resultado importante para o Santos e para nós, mas tem muito trabalho a ser feito ainda - disse.
- Eu sempre acreditei que chegaria a minha oportunidade. O Santos tem grandes goleiros no elenco, mas venho trabalhando há muito tempo para estar preparado quando chegasse esse momento - acrescenta.
John atribuiu o bom desempenho ao preparador de goleiros Arzul, também diagnosticado com coronavírus.
- O Azul é um excelente profissional e vem demonstrando esse grande trabalho na qualidade dos goleiros do clube, junto com o Juninho , que também nos ajuda muito no dia a dia. Quem ganha é o Santos, o importante é todos estarmos preparados para dar o melhor dentro de campo - finaliza.

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