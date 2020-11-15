Em 'dia especial', John comemora chance no Santos: 'Sempre acreditei'

Crédito: Ivan Storti/ Santos FC

Alguns minutos depois que o jogo entre Santos e Internacional encerrou na Vila Belmiro, uma festa aconteceu perto da linha do escanteio. O elenco do Peixe, após uma vitória por 2 a 0, no último sábado, com o time desfalcado e superando 11 ausências por causa do covid-19, se emocionou com o desempenho do goleiro John.

O quarto goleiro, depois de demonstrar insegurança, cresceu na segunda etapa e fez duas defesas importantes. Em uma tarde especial, ele dedicou aos companheiros que não puderam ir a campo.

- É um dia muito especial na minha carreira, na minha vida. Dedico essa vitória a todos que não puderam estar aqui conosco hoje. Agora é comemorar, foi um resultado importante para o Santos e para nós, mas tem muito trabalho a ser feito ainda - disse.

- Eu sempre acreditei que chegaria a minha oportunidade. O Santos tem grandes goleiros no elenco, mas venho trabalhando há muito tempo para estar preparado quando chegasse esse momento - acrescenta.

John atribuiu o bom desempenho ao preparador de goleiros Arzul, também diagnosticado com coronavírus.