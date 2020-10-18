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Em Dia do Médico, Coritiba faz homenagem a classe

Postagem nas redes sociais teve interações de torcedores felicitando o Dr. Felipe Bueno, integrante de canal de informação especializado em notícias do clube...
LanceNet

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Publicado em 

18 out 2020 às 19:52

Publicado em 18 de Outubro de 2020 às 19:52

Crédito: Divulgação/Coritiba
Em seu perfil oficial, o Coritiba fez uma homenagem ao Dia do Médico, celebrado nesse dia 18 de outubro. O significado remete ao fato de que, no calendário religioso de origem cristã, a data se celebra o dia de São Lucas, apontado como um dos patronos da medicina.
- Nosso reconhecimento a vocês que têm papel fundamental na sociedade, ainda mais nesse atípico ano. #DiaDoMédico - postou o Coxa em sua primeira manifestação após a derrota por 2 a 1 em casa no último sábado (17) que voltou a preocupar pensando na situação dentro do Campeonato Brasileiro.
Apesar do panorama, os seguidores da página do Verdão do Alto da Glória preferiram concentrar suas manifestações de felicitação para o Doutor Felipe Bueno, um dos integrantes do canal de informações do Coritiba 'Rede Coxa'.

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