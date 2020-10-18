Em Dia do Médico, Coritiba faz homenagem a classe

Crédito: Divulgação/Coritiba

Em seu perfil oficial, o Coritiba fez uma homenagem ao Dia do Médico, celebrado nesse dia 18 de outubro. O significado remete ao fato de que, no calendário religioso de origem cristã, a data se celebra o dia de São Lucas, apontado como um dos patronos da medicina.

- Nosso reconhecimento a vocês que têm papel fundamental na sociedade, ainda mais nesse atípico ano. #DiaDoMédico - postou o Coxa em sua primeira manifestação após a derrota por 2 a 1 em casa no último sábado (17) que voltou a preocupar pensando na situação dentro do Campeonato Brasileiro.