Em dia de protestos, Sérgio Santos Rodrigues é eleito o presidente do Cruzeiro de 2021 a 2023

ELEIÇÕES CRUZEIRO - 07/10/2020Total de votos: 205Chapa "Um Novo Cruzeiro": 190Brancos: 11Nulos: 4 Protestos durante o pleito Depois de haver uma invasão na Toca da Raposa II na manhã desta quarta-feira, 7 de outubro, com um grupo de torcedores de organizadas cobrando dos jogadores, outra manifestação de cruzeirenses aconteceu na sede do clube, no Barro Preto, Região Centro-Sul de BH. Faixas, cantos e diversas palavras de ordem e contrariedade com a atual gestão do Cruzeiro e do time de futebol, foram observados durante a eleição que confirmou Sérgio Santos Rodrigues como o presidente do centenário celeste. Havia cerca de 200 pessoas, que se inflamaram em vários momentos e ameaçaram invadir o local de votação. Outro alvo da ira dos presentes era o supervisor de futebol, Benecy Queiroz, sempre criticado pelo torcedor como um dos dirigentes arcaicos do clube que não deveria mais servir ao Cruzeiro. Apesar do clima hostil, não houve grandes tumultos que necessitasse de intervenção policial.