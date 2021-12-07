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Em dia de golaços, Real Madrid bate a Inter de Milão e confirma a liderança no Grupo D da Champions

Espanhóis asseguram classificação na ponta da chave e agora aguardam sorteio para conhecer o adversário das oitavas de final. Italianos ficam com a segunda posição...
LanceNet

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Publicado em 

07 dez 2021 às 18:49

Publicado em 07 de Dezembro de 2021 às 18:49

Vitória merengue e primeiro lugar garantido. Nesta terça-feira, pela última rodada da fase de grupos da Champions League, o Real Madrid recebeu a Inter de Milão para decidir quem ficaria com a liderança do Grupo D. E com golaços de Toni Kroos e Marco Asensio, o time de Carlo Ancelotti bateu os italianos por 2 a 0 no Santiago Bernabéu.
DE FORA DA ÁREAPrecisando do resultado, a Inter de Milão foi quem mais pressionou no primeiro tempo, mas quem abriu o placar foi o Real Madrid. Aos 16 minutos, Rodrygo fez jogada pela direita e tocou para Toni Kroos. De fora da área, o alemão bateu de canhota e não deu chances de defesa para Handanovic. No início, Vini Jr. chegou a ter chance, mas a marcação evitou o gol do camisa 20.
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NA TRAVENo fim do primeiro tempo, a dobradinha entre Kroos e Rodrygo quase funcionou mais uma vez. Aos 43 minutos, foi a vez do alemão servir o brasileiro, que dominou na entrada da área e bateu forte. A bola, porém, explodiu na trave da Inter de Milão.
JOGA A LUVA, GOLEIRÃOAos 33 minutos do segundo tempo, Asensio entrou em campo no lugar de Rodrygo e precisou de apenas um minuto para fazer um golaço na capital espanhola. O camisa 11 recebeu de Carvajal, ajeitou, olhou e bateu de chapa. A bola foi no ângulo, bateu na trave e morreu no fundo das redes.
SEQUÊNCIA​​Já classificados, Real Madrid e Inter de Milão entraram em campo apenas para definir as duas primeiras colocações. Com a vitória, o time merengue confirmou a liderança, com os italianos, obviamente, em segundo, e agora as equipes aguardam o sorteio das oitavas de final, que acontecerá na próxima segunda-feira (13). Os jogos da próxima fase acontecerão entre fevereiro e março de 2022.
Crédito: MaiorcampeãodaChampionsLeague,RealMadridvaiembuscado14ºtítulo(Foto:PIERRE-PHILIPPEMARCOU/AFP

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