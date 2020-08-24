Em dia de folga, sete jogadores do Palmeiras aparecem na Academia

Crédito: Gómez registrou momento do treino com os companheiros Felipe Melo e Gabriel Veron (Reprodução/Instagram

O elenco do Palmeiras ganhou folga nesta segunda-feira após a vitória no clássico contra o Santos, no último domingo, por 2 a 1. No entanto, alguns atletas resolveram aparecer na Academia de Futebol. São eles os zagueiros Felipe Melo e Gustavo Gómez; os laterais Marcos Rocha e Matías Viña; e os atacantes Gabriel Veron, Gabriel Silva e Rony.

No caso de Marcos Rocha, como já falado, ele realizou exames nesta manhã que constataram lesão muscular posterior na coxa direita. Ele iniciou tratamento e, de acordo com especialista ouvida pelo L!, pode voltar entre duas e três semanas aos gramados.

Já Viña e Veron continuam o processo de transição após problemas na coxa e no quadril, respectivamente. Felipe Melo, assim como esses dois, não esteve em campo contra o Santos. O zagueiro vem realizando tratamento desde a segunda final do Campeonato Paulista, vencida em cima do Corinthians.Em relação a Rony, Gustavo Gómez e Gabriel Silva, os jogadores realizaram atividades para manutenção da forma física. Esta será a primeira semana livre do clube desde o retorno das competições, no dia 22 de julho. O técnico Vanderlei Luxemburgo, inclusive, disse após o compromisso de domingo que seria o momento de recuperar atletas lesionados.