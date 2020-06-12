Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Em dia comemorativo, Palmeiras parabeniza eterno Oberdan Cattani

Arqueiro, o maior símbolo da Arrancada Heroica do clube na década de 40, completaria 101 anos nesta sexta; Flávio Conceição também foi homenageado nas redes sociais...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

12 jun 2020 às 19:27

Publicado em 12 de Junho de 2020 às 19:27

Crédito: Entre outros títulos, Cattani conquistou a Copa Rio-51 pelo Palmeiras (Arquivo Palmeiras/Reprodução
Além de ser uma data especial por conta dos apaixonados e também, é claro, da conquista do título paulista em 1993 em cima do arquirrival Corinthians, o dia 12 de junho é importante para os palmeirenses porque é a data de nascimento de Oberdan Cattani, um dos principais goleiros e ídolos do clube. Ele recebeu uma homenagem nas redes sociais.O 12 de junho é especial para nós faz tempo: nesta mesma data, há 101 anos, nasceu uma das maiores lendas de nossa história: Oberdan Cattani ?#MemóriaAlviverde pic.twitter.com/i6GKTtLWYY— SE Palmeiras (de ?) (@Palmeiras) June 12, 2020 O arqueiro nasceu em 1919, há exatos 101 anos, na cidade de Sorocaba, no interior paulista. Ele esteve abaixo das traves palmeirenses entre 1940 e 1954, num total de 351 partidas disputadas. Junto de Valdir, Leão e Marcos, concorre como um dos melhores goleiros do alviverde.
Cattani foi um dos principais personagens da mudança de nome de Palestra Itália para Palmeiras – no dia 14 de setembro de 1942, houve a modificação por conta da pressão causada pela Segunda Guerra Mundial.E MAIS:Palmeiras relembra conquista em cima do Corinthians em 93FPF autoriza início das testagens nos clubes para a retomada dos treinosPalmeiras fará live com Marcos e campeões da Liberta-99 nesta sextaVictor Luis ri ao falar de concorrência no Palmeiras: 'É ruim pra caramba'Paulista-93: Sérgio lembra título que o faz ser reconhecido até de máscaraAlém daquele estadual, o primeiro título do time sob alcunha de ‘Palmeiras’, o goleiro também conquistou outros pelo clube, entre eles, mais três estaduais, um Torneio Rio-São Paulo e, o mais importante da carreira, a Copa Rio Internacional, em 1951, mesmo tendo sido reserva na ocasião. Oberdan Cattani faleceu em 20 de junho de 2014.
Além dele, o clube também parabenizou Flávio Conceição pelo seu aniversário, com um vídeo compilando lances e gols marcantes. O meio-campista atuou por lá entre 93 e 96 e conquistou dois Brasileiros e dois Paulistas.Até que o aniversariante do dia marcou alguns golaços com a nossa camisa, hein? Parabéns, Flávio Conceição! ?#FamíliaPalmeiras pic.twitter.com/Bef29oY2Pj— SE Palmeiras (de ?) (@Palmeiras) June 12, 2020 E MAIS:

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

palmeiras
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Fim do mistério: MUG anuncia enredo para o Carnaval 2027
Imagem de destaque
Senado reconhece estágio como experiência profissional
Imagem de destaque
Barba é o novo cabelo? Conheça 3 estilos que estão em alta

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados