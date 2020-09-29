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Em despedida, Jorge Jesus elogiou zagueiro Ruben Dias antes de ida ao City: 'O futuro vai ser brilhante'

Defensor de 23 anos deixou o time português após proposta de 65 milhões de euros; contrato com o novo clube é de seis temporadas...

Publicado em 29 de Setembro de 2020 às 19:45

LanceNet

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Publicado em 

29 set 2020 às 19:45
Crédito: Jesus valorizou caminhada de Ruben Dias no clube português (Divulgação
Anunciado nesta terça-feira (29) como novo reforço do Manchester City, Ruben Dias foi bastante elogiado pelo técnico Jorge Jesus pouco antes de sua despedida. Em um vídeo publicado pela 'Benfica TV', Jesus faz um pequeno discurso no vestiário e afirma que Dias será um jogador excepcional:- Vai ter uma despedida não só por aquilo que a equipe fez mas também pelo que ele fez, foi capitão, e fez gol. Portanto, foi tudo brilhante (na caminhada) e o futuro também vai ser brilhante. Todos nós acreditamos que vai ser brilhante.
Na partida de despedida, Ruben Dias abriu o placar na vitória por 2x0 do Benfica contra o Moreirense, pelo Campeonato Português. No apito final, Jesus ainda disse que o fator monetário é o que torna, atualmente, o City maior que o time encarnado:
- A vida do jogador de futebol é um pouco isto. Você sai de um grande clube, maior do que o City. Só não é maior financeiramente. Isso é o que faz a diferença (risos). Agora o resto vai ser contigo - concluiu Jesus.
Dias assinou contrato por seis temporadas com o City e vai vestir a camisa número 3. Por outro lado, o argentino Otamendi faz o caminho inverso e chega ao clube português.

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