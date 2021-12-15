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Em despedida emocionante, Sergio Agüero anuncia aposentadoria

Atacante do Barcelona entrou em campo em apenas cinco partidas com a camisa do Barcelona, mas sofreu uma arritmia cardíaca no último dia 30 de outubro...
LanceNet

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Publicado em 

15 dez 2021 às 08:38

Publicado em 15 de Dezembro de 2021 às 08:38

Em uma despedida emocionante, Sergio Agüero anunciou sua aposentadoria como jogador de futebol. O atleta afirmou que a decisão havia sido tomada há uma semana por questões de saúde. No último dia 30 de agosto, o atacante deixou o campo de jogo na partida entre Barcelona e Alavés por conta de uma arritmia cardíaca.- Estive nas mãos dos médicos e eles me disseram que era melhor deixar de jogar. Tenho muito orgulho da minha carreira. Desde os cinco anos sonhava em jogar futebol e nunca pensei em jogar na Europa. Agradeço ao Independiente, que me formou, ao Atlético, que apostou em mim com 18 anos, as pessoas do City, que sabem o que sinto por elas, deixei o meu melhor lá, e o Barcelona. Cheguei em um clube grande e sempre fui tratado bem. E a seleção argentina, que é o que mais amo.
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Além da presença do elenco culé na despedida do camisa 19 realizada no Camp Nou, Pep Guardiola e Txiki Begiristain, como representantes do Manchester City, também estiveram presentes após a goleada da equipe sobre o Leeds por 7 a 0 na última terça-feira.
HISTÓRIA NA INGLATERRA​Sergio Agüero chegou ao Manchester City em 2011 com grandes expectativas e deixou o clube em 2021 com o status de um dos maiores ídolos da história. O argentino foi responsável pelo gol do título da Premier League em 2011/2012 e acabou com a seca de 56 anos sem que a equipe erguesse um troféu do Campeonato Inglês.
O centroavante é o segundo atleta que mais vestiu a camisa dos Citzens, tendo entrado em campo em 390 partidas e ficando atrás apenas de David Silva. O veterano de 33 anos também é o maior artilheiro da história do clube com 260 gols marcados e o 4º com maior número de assistências.
Crédito: Aguerosedespediudofutebolnestaquarta-feira(PAUBARRENA/AFP

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