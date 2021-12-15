Em despedida emocionante, Sergio Agüero anuncia aposentadoria

Em uma despedida emocionante, Sergio Agüero anunciou sua aposentadoria como jogador de futebol. O atleta afirmou que a decisão havia sido tomada há uma semana por questões de saúde. No último dia 30 de agosto, o atacante deixou o campo de jogo na partida entre Barcelona e Alavés por conta de uma arritmia cardíaca.- Estive nas mãos dos médicos e eles me disseram que era melhor deixar de jogar. Tenho muito orgulho da minha carreira. Desde os cinco anos sonhava em jogar futebol e nunca pensei em jogar na Europa. Agradeço ao Independiente, que me formou, ao Atlético, que apostou em mim com 18 anos, as pessoas do City, que sabem o que sinto por elas, deixei o meu melhor lá, e o Barcelona. Cheguei em um clube grande e sempre fui tratado bem. E a seleção argentina, que é o que mais amo.