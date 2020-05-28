Em conversas com a Amazon, Flamengo anuncia fim da parceria com o BS2

Crédito: Reprodução / Twitter do Flamengo

O que estava na iminência, nesta quinta, ocorreu. Oficialmente, o Flamengo anunciou o fim da parceria com o banco BS2, que "optou por descontinuar o acordo depois de pouco mais de um ano como patrocinador master do futebol", conforme destacou o clube, em 30 de junho. Além disso, a empresa também deixará de patrocinar o time feminino e as categorias de base.

- O Banco BS2 continua na torcida pelo Rubro-Negro e deseja muitos sucessos e títulos futuros ao clube e à Nação e o Flamengo agradece a confiança depositada pelo BS2 em todo este período. Juntos fizemos a parceria mais vitoriosa do futebol brasileiro, com a tríplice coroa (Campeonato Carioca, bicampeonato da Libertadores e heptacampeonato brasileiro), em 2019, e a Recopa e a Supercopa, em 2020 - escreveu o Fla, em comunicado oficial. E MAIS:Após saída do Azeite Royal, Fla pode ficar sem outro patrocinadorVP do Fla fala sobre Amazon e crise: 'A pandemia mexeu com todos'Fla e Amazon: o atual cenário da negociação por patrocínio masterA parceria iria até dezembro deste ano e previa mais duas parcelas de R$ 5 milhões a serem depositadas este ano. Um aporte de mais R$ 10 milhões anuais para estampar o banco em outras modalidades do Flamengo, antes encaminhado, não ocorrerá mais, naturalmente.

O pagamento da multa rescisória de R$ 2 milhões, prevista em contrato, vinha sendo alinhavado entre as partes, nos últimos dias. O Rubro-Negro não citou os valores do novo acordo.

Além dos naturais contratempos ocasionados pela COVID-19, para o BS2 chegar a tal decisão pesou o fato de o Fla estar em negociação, que veio a público, com a Amazon para o espaço master - confirmada, inclusive, pelo vice-presidente de marketing e comunicação do clube, Gustavo Oliveira.

CONFIRA O COMUNICADO DO FLAMENGO NA ÍNTEGRA

"O próximo dia 30 de junho irá marcar o final da parceria entre Flamengo e BS2. Devido a uma decisão estratégica, o banco digital optou por descontinuar o acordo depois de pouco mais de um ano como patrocinador master do futebol do Clube. O BS2 também deixará de patrocinar o time feminino e as categorias de base.

Os clientes da conta BS2 Flamengo poderão continuar a usufruir dos serviços do Banco nos mesmos termos do contrato já assinado e utilizando o mesmo cartão da conta.