Em contra-ataques, Chelsea vence o Atlético de Madrid e avança às quartas de final da Champions

Equipe inglesa joga bem, neutraliza o adversário e está entre os oito finalistas do torneio europeu. Thomas Tuchel chega ao 13º jogo sob o comando do clube e continua invicto...

Publicado em 17 de Março de 2021 às 18:56

LanceNet

Crédito: AFP
O Chelsea está classificado para as quartas de final da Champions League. Depois de vencer o Atlético de Madrid no jogo de ida por 1 a 0, os Blues receberam os Colchoneros no Stamford Bridge nesta quarta-feira e venceram os espanhóis por 2 a 0 para seguir em busca do bicampeonato europeu. Os gols foram marcado por Ziyech e Emerson Palmieri.
+ Veja a tabela da Champions LeagueRECLAMAÇÃOO Atlético de Madrid chegou a reclamar de um pênalti em cima de Carrasco, mas a arbitragem mandou o jogo seguir. Aos 26 minutos, Suárez tentou passe para o belga, mas Azpilicueta apareceu para cortar. O jogador do Chelsea tentou recuar para o goleiro Mendy, mas tocou fraco. O atacante do Atléti foi puxado pelo defensor dos Blues, e reclamou da ação. O lance foi checado pelo VAR, que confirmou a decisão de campo.
CONTRA-ATAQUE MORTALAos 33 minutos, com uma aula de contra-ataque, os donos da casa abriram o placar. Após cobrança de falta dentro da área, a zaga do Chelsea afastou e a bola sobrou nos pés de Havertz. O alemão tocou para o compatriota Werner, que partiu em velocidade e entregou para Ziyech bater de primeira e fazer o gol.
NÃO ASSUSTOUPrecisando virar o placar no segundo tempo, o Atlético de Madrid praticamente não criou chances na etapa final e não incomodou o goleiro Mendy. O Chelsea controlou a vantagem e apenas esperou o apito o final. Aos 37 minutos, o zagueiro Savic foi expulso direto após uma cotovelada em Rüdiger.
OUTRO CONTRA-ATAQUENos acréscimos, mais uma aula de contra-ataque para o Chelsea definir a classificação. Emerson Palmieri, que acabara de entrar, recebeu de Pulisic e, em seu primeiro toque na bola, fechou o caixão.
BOA FASENo seu 13º jogo à frente do Chelsea, o técnico Thomas Tuchel se manteve invicto no comando dos Blues. Desde de que chegou, em janeiro, o clube londrino melhorou significativamente o seu desempenho. Nos últimos seis jogos, o clube sequer levou gol.
SEQUÊNCIA​Classificado para as quartas de final da Champions League, o Chelsea espera o sorteio da Uefa, que acontece na próxima sexta-feira, para saber seu adversário. Os ingleses se juntam a Borussia Dortmund, Liverpool, Paris Saint-Germain, Porto, Real Madrid e Manchester City, que já estavam classificados. Nesta quarta-feira, o Bayern de Munique também confirmou a vaga após eliminar a Lazio.

