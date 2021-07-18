Em confronto direto pela liderança do Brasileirão Sub-20, São Paulo vence o Vasco com gol de Beraldo

Tricolor segue invicto no campeonato e segue na liderança. Vasco perde a invencibilidade, mas continua brigando no topo da tabela do Brasileirão da categoria...

Publicado em 18 de Julho de 2021 às 14:30

LanceNet

Crédito: Daniel Batista/Saopaulofc.net
Neste domingo (18), o São Paulo venceu o Vasco da Gama por 1 a 0 em confronto direto pela liderança do Campeonato Brasileiro Sub-20. A partida foi realizada no estádio Nivaldo Pereira, em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, e foi válida pela sexta rodada do campeonato.CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!
Com as duas equipes chegando para a partida invictas, a vitória do São Paulo quebrou a invencibilidade do Vasco na competição. O Cruz-Maltino era líder do campeonato com 13 pontos, mesmo número de pontos que o Tricolor, que estava em quarto lugar e agora voltou à liderança.
Disputando a liderança, Vasco e São Paulo fizeram um primeiro tempo de muito equilíbrio, com as duas equipes conseguiram criar boas chances. Os donos da casa tiveram chances de abrir o placar duas vezes, mas pararam no goleiro Felipe Carneiro, que fez boas defesas.
O Tricolor levou perigo aos 22 minutos, quando Juan saiu na cara do gol, bateu cruzado e o marcador vascaíno foi muito bem ao desviar para escanteio.
O gol da partida veio aos 37 minutos do primeiro tempo. Vitinho bateu escanteio certeiro na cabeça de Beraldo, que cabeceou bem para abrir o placar da partida com o gol que colocou o São Paulo na liderança.
No segundo tempo, o Vasco partiu para o ataque, buscando uma reação no placar. O São Paulo, porém, se segurou bem na defesa e ainda tentou ataques pelos lados do campo.
Aos 46 minutos do segundo tempo, Djalma, do Vasco, fez falta dura em Pet em um contra-ataque e foi expulso de campo. Com isso, o jogo terminou em 1 a 0 para o São Paulo.O próximo confronto do Gigante será na quinta-feira (21), às 10h, contra o Flamengo, pela Taça Guanabara. Pelo Brasileirão, o adversário seguinte será o Atlético-GO, no domingo (25), às 15h.
Já o São Paulo, volta a campo no próximo domingo (25), pela sétima rodada do Brasileirão Sub-20, contra o Internacional, às 15h, no estádio Marcelo Portugal Gouvêa, em Cotia.

