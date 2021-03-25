Em comunicado, Flamengo confirma fechamento da Gávea a partir de sexta e mantém treinos no Ninho

Crédito: Alexandre Vidal/CRF

Em respeito ao Decreto Municipal nº 48.644, que suspenderá diversas atividades na cidade do Rio de Janeiro entre os dis 26 de março e 4 de abril, incluindo os jogos de futebol, o Flamengo enviou um comunicado aos sócios e atletas confirmando que a Sede da Gávea estará fechada a partir de sexta-feira.

Por outro lado, os treinos dos times de futebol continuarão sendo realizados no CT George Helal, o Ninho do Urubu, assim como estão autorizadas as atividades esportivas de alto rendimento na Sede Social e na área do Remo para os atletas maiores de 16 anos, desde que previamente agendados.