Em comunicado, Flamengo confirma fechamento da Gávea a partir de sexta e mantém treinos no Ninho

Em respeito ao Decreto Municipal nº 48.644, que suspenderá diversas atividades na cidade do Rio de Janeiro entre os dis 26 de março e 4 de abril, incluindo os jogos de futebol, o Flamengo enviou um comunicado aos sócios e atletas confirmando que a Sede da Gávea estará fechada a partir de sexta-feira.
Por outro lado, os treinos dos times de futebol continuarão sendo realizados no CT George Helal, o Ninho do Urubu, assim como estão autorizadas as atividades esportivas de alto rendimento na Sede Social e na área do Remo para os atletas maiores de 16 anos, desde que previamente agendados.
No comunicado, o Flamengo reforça o momento delicado do Rio de Janeiro na pandemia do coronavírus e reforça a necessidade das medidas de higiene, como o uso de álcool gel e máscara, além do respeito ao distanciamento social.