Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Em comunicado, Flamengo confirma fechamento da Gávea a partir de sexta e mantém treinos no Ninho
futebol

Em comunicado, Flamengo confirma fechamento da Gávea a partir de sexta e mantém treinos no Ninho

Após o decreto da Prefeitura, que suspende uma série de atividades a partir de sexta-feira, o clube emitiu comunicado aos sócios, atletas e frequentadores da Sede da Gávea...

Publicado em 24 de Março de 2021 às 21:05

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

24 mar 2021 às 21:05
Crédito: Alexandre Vidal/CRF
Em respeito ao Decreto Municipal nº 48.644, que suspenderá diversas atividades na cidade do Rio de Janeiro entre os dis 26 de março e 4 de abril, incluindo os jogos de futebol, o Flamengo enviou um comunicado aos sócios e atletas confirmando que a Sede da Gávea estará fechada a partir de sexta-feira.
Por outro lado, os treinos dos times de futebol continuarão sendo realizados no CT George Helal, o Ninho do Urubu, assim como estão autorizadas as atividades esportivas de alto rendimento na Sede Social e na área do Remo para os atletas maiores de 16 anos, desde que previamente agendados.
No comunicado, o Flamengo reforça o momento delicado do Rio de Janeiro na pandemia do coronavírus e reforça a necessidade das medidas de higiene, como o uso de álcool gel e máscara, além do respeito ao distanciamento social.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

flamengo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
'Família Bolsonaro não deve se meter mais nas eleições do Rio, porque só apresentam ladrão', diz deputado ex-bolsonarista Otoni de Paula
Xícara de café.
Café, demência e sono: o que dizem os últimos estudos
Serginho, Alice e Camila Castro
Serginho e Camila de Castro celebram os 15 anos de Alice com festão em Vitória

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados