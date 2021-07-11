Em coletiva, Roger comenta entrada de Moleques de Xerém e momento de Lucca na vitória do Fluminense

Crédito: Roger acumula 4 vitórias, 5 empates e 2 derrotas na competição (FOTO DE MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC

Após a vitória sobre o Sport por 2 a 1 na Ilha do Retiro, Roger Machado concedeu entrevista coletiva e expôs a estratégia para o confronto, que terminou marcado pela virada do Fluminense. Segundo o técnico, o clube optou pela posse de bola, diferentemente de outras partidas, e iniciou a partida apostando em jogadores mais técnicos no ataque. Ele também falou sobre a utilização de Matheus Martins e João Neto, jogadores em transição para o profissional. - A opção foi por colocar os jogadores mais experientes em campo e dar a eles a responsabilidade nesse jogo em que a gente entrou com muitos jogadores diferentes daqueles que habitualmente tem jogado, e oportunizar aqueles que têm menos minutos em campo. Quanto à estratégia do jogo, [foi a de] não lançar mão de todas as nossas peças de velocidade logo no início e tentar controlar o jogo pela posse, com esses jogadores mais técnicos, o Cazares, o Paulo de falso 9 e o Nenê pelo lado do campo para num segundo tempo lançar mão dos jogadores mais agudos, essa foi a ideia. E proporcionar a entrada de jogadores, principalmente do Matheus, para dar mais minutos em campo. Imaginando que o adversário tinha uma função diferente jogando pela lateral, e sabendo que ele tem uma vantagem pessoal pela força e velocidade pelo lado. É um jogador interessante que eu já havia colocado outras vezes, e tem alternado entre estar no sub-23 e no principal. Assim como houve paciência com os outros meninos, é preciso ter paciência pois não dá para queimar etapas - disse.

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Roger afirmou que, com a entrada de novos Moleques de Xerém, é de se esperar uma espécie de rodízio entre os jovens. Ressaltou a questão como parte natural do processo.

- Hoje eu deixei o Kayky no banco justamente para oportunizar a entrada de João, de Gustavo, do Matheus, assim como no começo do ano, passei na frente o Caio, o Lucca, Luiz Henrique... para que esses meninos pudessem estrear. Agora é a vez deles darem lugar para esses meninos mais novos também.

Por fim, o treinador disse que colocou Lucca em campo pelas características do jogo, e exaltou o bom momento do atacante. Ainda sobre o autor dos gols, Roger o classificou como um atleta com espírito de equipe.