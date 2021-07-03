Em coletiva de imprensa, Gilberto se declara ao Bahia

Crédito: Felipe Oliveira/EC Bahia

O grande nome do Bahia é o atacante Gilberto, que tem quebrado marcas e eternizado a sua passagem no clube de Salvador.

Na coletiva de imprensa, o centroavante não escondeu o seu carinho pelo Tricolor e disse que o Bahia merece todo o seu amor.

‘O Bahia significa tudo. O clube em que mais joguei, o clube que mais fiz gol, que a torcida me dá todo carinho e atenção, também puxa um pouquinho minha orelha quando erro. É um clube que merece ser respeitado, merece todo meu carinho, toda minha atenção e todo meu amor. Tenho que seguir fazendo meu trabalho aqui para ser reconhecido futuramente’, afirmou.

Vai ficar?