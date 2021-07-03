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futebol

Em coletiva de imprensa, Gilberto se declara ao Bahia

Atacante é o principal nome da equipe e espera firmar cada vez mais o seu nome no Esquadrão de Aço...

Publicado em 03 de Julho de 2021 às 17:00

LanceNet

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Publicado em 

03 jul 2021 às 17:00
Crédito: Felipe Oliveira/EC Bahia
O grande nome do Bahia é o atacante Gilberto, que tem quebrado marcas e eternizado a sua passagem no clube de Salvador.
Na coletiva de imprensa, o centroavante não escondeu o seu carinho pelo Tricolor e disse que o Bahia merece todo o seu amor.
‘O Bahia significa tudo. O clube em que mais joguei, o clube que mais fiz gol, que a torcida me dá todo carinho e atenção, também puxa um pouquinho minha orelha quando erro. É um clube que merece ser respeitado, merece todo meu carinho, toda minha atenção e todo meu amor. Tenho que seguir fazendo meu trabalho aqui para ser reconhecido futuramente’, afirmou.
Vai ficar?
O contrato de Gilberto com o Bahia vai até dezembro e, até o momento, não houve acerto para a renovação. O Tricolor vê a negociação como difícil e está pessimista em relação a permanência do atleta.

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