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Em clima tranquilo na Gávea, candidatos à presidência do Flamengo votam e falam ao LANCE!

Marco Aurélio Asseff, Ricardo Hinrichsen, Rodolfo Landim e Walter Monteiro votaram antes das 11h no Ginásio Hélio Ferraz, neste sábado, na Sede da Gávea...
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Publicado em 

04 dez 2021 às 12:19

Publicado em 04 de Dezembro de 2021 às 12:19

A manhã de eleição na Sede da Gávea, neste sábado, transcorreu na maior tranquilidade possível. Até às 11h30, os candidatos à presidência do Flamengo no triênio 2022/24 - Marco Aurélio Asseff (Chapa Azul), Ricardo Hinrichsen (Chapa Branca), Rodolfo Landim (Chapa Roxa) e Walter Monteiro (Chapa Ouro) - já haviam votado. O pleito segue até às 21h, com apuração logo em seguida.Até às 11h30, cerca de 700 associados do Flamengo haviam exercido o direito de voto. A expectativa é de que menos de 4 mil eleitores compareçam à Gávea.Após votarem, Walter Monteiro, Ricardo Hinrichsen e Marco Aurélio Asseff falaram com o LANCE!, Veja as declarações dos candidatos. O atual presidente Rodolfo Landim não atendeu a imprensa no local até a publicação desta nota.
- Estamos nessa jornada, na festa da democracia rubro-negra, e para disputar essa eleição precisa muita coragem, Na minha chapa não tem ninguém frouxo. Vamos combater o bom combate e vencer nas urnas ao final - afirmou Marco Aurélio Asseff.
- Ser oposição em um clube de futebol é muito diferente de ser oposição em um plano institucional. Afinal de contas, somos todos Flamengo. O que precisa ficar claro é que temos defesas de pautas importantes para reformas institucionais no Flamengo. Queremos ser muito atuantes nos conselhos - avaliou Walter Monteiro.
- Essa festa democrática do Flamengo é uma coisa muito bonita, sempre cordial. É uma eleição onde não existem inimigos, mas adversários pontuais. Esperamos ter uma boa votação e continuar contribuindo para o futuro do Flamengo - afirmou Ricardo Hinrichsen.
Crédito: EleiçõesdoFlamengo,naSededaGávea,acontecememclimatranquilonestesábado(Foto:MatheusDantas/L!

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