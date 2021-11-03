futebol

Em clássico disputado até o fim, Flamengo vence o Botafogo pelo Carioca Feminino

Rafa Barros e Pimenta marcaram os gols da equipe rubro-negra no Estádio do São Cristóvão
LanceNet

Publicado em 03 de Novembro de 2021 às 19:56

Crédito: Paula Reis / CRF
Pela oitava rodada do Carioca Feminino, o Flamengo venceu o Botafogo por 2 a 1 na manhã desta quarta-feira, no Estádio do São Cristóvão. Os gols do Rubro-Negro foram marcados por Rafa Barros e Pimenta. Karen destacou para a equipe alvinegra.O clássico começou equilibrado com as duas equipes buscando o ataque. Até que aos 27’, o Fla abriu o placar. Rayanne cruzou pela direita e Rafa Barros completou para as redes: 1 a 0. Com a vantagem, as Meninas da Gávea se soltaram mais na partida e passaram a ficar mais tempo com a posse de bola, trocando passes no ataque.
No início do segundo tempo, o Flamengo ampliou o marcador. Darlene deu belo lançamento para Pimenta, que tocou na saída da goleira para marcar o segundo do clube da Gávea: 2 a 0. Após o gol, o Botafogo passou a atacar mais e deu trabalho a goleira Gabi Croco, que fez boas defesas. Aos 42’, Darlene avançou com liberdade pela direita, invadiu a área e bateu forte. A bola passou à direita da goleira alvinegra.
Aos 44’, a zagueira Karen diminuiu para o Botafogo após desviar um cruzamento na área: 2 a 1. Nos minutos finais, a equipe rubro negra conseguiu segurar a vantagem e saiu de campo com uma vitória importante diante de um adversário direto na briga pelo título da Taça Guanabara.
O Flamengo volta a campo no próximo sábado (06) para enfrentar o Bangu, às 10h, no CEFAN. Já o Botafogo, no mesmo, visitará o Fluminense, nas Laranjeiras, às 15h.

