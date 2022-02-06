Em clássico de 'pouco futebol', Fluminense marca no fim e vence o Flamengo

A expectativa para o primeiro Fla-Flu do ano era grande, e, neste domingo, os times de Paulo Sousa e Abel Braga fizeram uma apresentação abaixo do nível esperado. Com mais confusões, empurra-empurra e cartões do que chances reais, a emoção acabou ficando para os minutos finais, com o gol de John Arias, que deu a vitória do Fluminense por 1 a 0 sobre o Flamengo, no Nilton Santos.Antes do gol solitário, 10 cartões amarelos foram distribuídos e dois vermelhos: para Vitinho e Calegari, em uma das várias confusões entre os jogadores rivais.

Na próxima rodada da Taça Guanabara, o Fluminense tem novo clássico: enfrenta o Botafogo, na quinta-feira, no Nilton Santos às 20h. O Flamengo, por sua vez, enfrenta o Audax Rio, no Raulino de Oliveira, às 19h de quinta-feira.Ainda não é assinante do Cariocão-2022? Acesse www.cariocaoplay.com.br, preencha o cadastro e ganhe 5% de desconto com o cupom especial do LANCE!: GE-JK-FF-ZSWCHANCES E VAR EM AÇÃO EM INÍCIO PROMISSOR

O clássico no Nilton Santos começou movimentado. O Flamengo, mantendo uma linha de três zagueiros, com Filipe Luís pela esquerda, teve a primeira chance no primeiro minuto, após tabelinha entre Arrascaeta e Everton Ribeiro. Gabigol recebeu na área e finalizou forte, e Marcos Felipe fez boa defesa. A resposta do Fluminense foi imediata, com Luiz Henrique superando Rodinei e Gustavo Henrique, e invadindo a área, mas a chute não saiu como desejado.

O início do lado esquerdo do Flamengo foi promissor e, em mais uma boa chegada de Andreas, o árbitro viu toque de mão de Nino e marcou pênalti. O empurra-empurra generalizado acabou com cartões para Diego e Felipe Melo. Depois, o juiz Alexandre Vargas foi ao VAR e anulou a marcação, mas os ânimos já haviam sido acirrados. Depois da pausa para hidratação, o nível do jogo caiu.NÍVEL CAI COM FALTAS E CONFUSÃO EM EXCESSO

Mais vibrante, o Fluminense conseguiu encaixar a marcação e passou a oferecer mais perigo do que o adversário. Hugo, por exemplo, impediu Willian Bigode e Fred de abrirem o placar em finalizações aos 26 e 27 minutos. Se tivesse mais velocidade, o time de Abel Braga poderia ter aproveitado melhor os espaços que encontrou nas costas de Willian Arão e Andreas Pereira.

As faltas marcadas em excesso pelo árbitro e a tentativa dos jogadores em se impôr a todo momento, com reclamações, contribuiu para a piora do jogo. O Flamengo, sem alternativas na construção de jogo, ainda teve uma boa chance em arrancada de Gabigol, que tocou para Arrascaeta e viu Felipe Melo fazer o corte na hora "H". Ainda antes do intervalo, nova confusão após falta de David Braz em Hugo, que terminou com cartões para os citados e Gustavo Henrique.SEGUNDO TEMPO DE POUCO FUTEBOL​Abel Braga apostou na entrada de Calegari na volta do intervalo, enquanto o Flamengo voltou com a mesma formação. Paulo Sousa, contudo, teve que substituir Diego aos seis minutos, após falta dura do camisa 10 que já estava pendurado. Marinho, sob aplausos da torcida, entrou. Depois foram as vezes de João Gomes e Vitinho, no Fla, e German Cano, Martinelli e Arias no Flu.

A verdade é que, apesar das mudanças, nada significativo aconteceu até os 27 minutos. Em escanteio cobrado da direita, Arão desviou na primeira trave e Gabigol apareceu para abrir o placar no Nilton Santos. Contudo, o camisa 9 estava em posição de impedimento, a qual foi revisada pelo VAR após uma demora de quase sete minutos. Depois, mais confusão e empurra-empurra.

Vitinho e Calegari se chocaram e, após trocas de chutes e tapas, foram expulsos.JOHN ARIAS DÁ A VITÓRIA AO TRICOLOR!

O clássico já se encaminhava para acabar em um 0 a 0, que faria jus às apresentações de Flamengo e Fluminense. Contudo, aos 43, Yago cobrou falta na segunda trave e John Arias apareceu livre para cabecear. Hugo Souza não conseguiu fazer a defesa, e o Tricolor venceu o primeiro Fla-Flu da temporada.FICHA TÉCNICAFLAMENGO 0 X 1 FLUMINENSE

Estádio: Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)Data e hora: 6 de fevereiro de 2022, às 16hÁrbitro: Alexandre Vargas Tavares de JesusAssistentes: Luiz Claudio Regazone e Thiago Henrique Netto Corrêa FarinhaVAR: Carlos Eduardo Nunes Braga

Renda/Público: R$ 755.773,00 / 19.984 pagantes / 20.485 presentes

Gol: John Arias (0-1, 43'/2ºT)

Cartões amarelos: Diego, Andreas Pereira, Hugo Souza, Gustavo Henrique, Marinho e Léo Pereira (FLA); Felipe Melo, André, David Braz, Cris Silva (FLU)Cartões vermelhos: Vitinho (FLA) e Calegari (FLU)FLAMENGO (Técnico: Paulo Sousa)