Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Em chegada a Chapecoense, Xandão destaca motivação por projeto do clube

Zagueiro disputou a primeira parte da temporada pela Inter de Limeira...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

01 abr 2022 às 17:54

Publicado em 01 de Abril de 2022 às 17:54

Um dos reforços da Chapecoense apresentados nesta sexta-feira (1), o zagueiro Xandão afirmou que um dos elementos importantes para a sua decisão de acertar com o clube catarinense foi o projeto apresentado pela diretoria. >Acompanhe o conteúdo do LANCE! também no TikTok- Estou muito motivado em participar desse novo projeto na Chapecoense. Vou trabalhar muito para fazer um grande ano com a camisa do clube e para ajudar dentro e fora de campo nos próximos meses. Tenho certeza que tudo sairá como estou planejando em 2022 - pontuou o atleta.
Nome que disputou dez partidas com a camisa da Inter de Limeira no Paulistão deste ano, Xandão engrossou o coro de declarações recentes falando sobre as possibilidades da equipe em brigar por uma das quatro vagas para equipes que subirão à elite do futebol brasileiro:
- Vamos lutar muito para fazer uma grande Série B para conquistarmos o acesso esse ano. A Chape merece estar na Série A e vai brigar muito para que isso seja possível.
Além do zagueiro de 31 anos de idade, outras duas figuras apresentadas pelo Verdão do Oeste foram o meio-campista Luizinho (estava no Metalist Kharkiv-UCR) e o atacante Luizinho, jogador de passagem mais recente pelo Brasil de Pelotas.
Crédito: AlessandraSeidel/Chapecoense

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

chapecoense
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Bruno Passoni, Bruno Araújo, Karine Karam, Luiz Lara e Marcello Moraes
Veja como foi o lançamento do 34º Recall de Marcas de A Gazeta
Imagem de destaque
Esgoto da Serra: a reunião dos empresários da construção civil com o governador
Acidente entre dois carros interdita pista no Centro de Vitória
Colisão entre dois carros interdita pista central da Jerônimo Monteiro, no Centro de Vitória

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados