Em chegada a Chapecoense, Xandão destaca motivação por projeto do clube

Um dos reforços da Chapecoense apresentados nesta sexta-feira (1), o zagueiro Xandão afirmou que um dos elementos importantes para a sua decisão de acertar com o clube catarinense foi o projeto apresentado pela diretoria. >Acompanhe o conteúdo do LANCE! também no TikTok- Estou muito motivado em participar desse novo projeto na Chapecoense. Vou trabalhar muito para fazer um grande ano com a camisa do clube e para ajudar dentro e fora de campo nos próximos meses. Tenho certeza que tudo sairá como estou planejando em 2022 - pontuou o atleta.

Nome que disputou dez partidas com a camisa da Inter de Limeira no Paulistão deste ano, Xandão engrossou o coro de declarações recentes falando sobre as possibilidades da equipe em brigar por uma das quatro vagas para equipes que subirão à elite do futebol brasileiro:

- Vamos lutar muito para fazer uma grande Série B para conquistarmos o acesso esse ano. A Chape merece estar na Série A e vai brigar muito para que isso seja possível.

Além do zagueiro de 31 anos de idade, outras duas figuras apresentadas pelo Verdão do Oeste foram o meio-campista Luizinho (estava no Metalist Kharkiv-UCR) e o atacante Luizinho, jogador de passagem mais recente pelo Brasil de Pelotas.