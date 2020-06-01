Em cerimônia sem pompa, Sérgio Rodrigues assume o Cruzeiro

Crédito: Sérgio Santos Rodrigues foi empossado ao lado dos vices, Biagio Teodoro Peluso e Lidson Potsch Magalhães, para um mandato até o fim de 2020-(Igor Sales/Cruzeiro

Tomou posse nesta segunda-feira,1º de junho em uma cerimônia simples, sem muitos presentes, realizada na Sede Administrativa, o novo presidente do Cruzeiro Esporte Clube, que comandará a Raposa até o dia 31 de dezembro de 2020. O presidente Sérgio Santos Rodrigues, 38° mandatário na história da instituição, assinou o termo de posse ao lado do 1º vice-presidente Lidson Potsch Magalhães e o 2º vice-presidente Biagio Teodoro Peluso. Mais do que uma solenidade oficial, esta segunda-feira marca o início de uma nova era no clube celeste.

-Começamos oficialmente os trabalhos no Cruzeiro. Digo que oficialmente pois desde a última semana toda a nossa equipe já estava aqui ao lado do Dalai (então presidente interino) e do Conselho Gestor, que nos deram todo o espaço necessário para que iniciássemos a nossa atuação. Estamos muito animados e a Nação Azul sabe que estou realizando um grande sonho. Vamos trabalhar firme, que a torcida venha conosco e que todos possamos dar as mãos para construirmos um novo Cruzeiro. Só vamos superar as dificuldades com a ajuda de todos, em paz, unidos e sempre buscando o melhor para o clube- disse Sérgio Santos Rodrigues.

Passando o bastão da presidência a Sérgio Santos Rodrigues, o agora ex-presidente José Dalai Rocha lembrou das dificuldades enfrentadas nos últimos meses e acredita que o novo mandatário terá totais condições para conduzir o Clube.E MAIS:Vinícius Popó, do Cruzeiro, testa positivo para a Covid-19 e é afastado dos treinos pelo clube mineiroCazares é diagnosticado com a Covid-19 e Galo o afasta dos treinamentosLéo vê Cruzeiro em processo de renovação e está esperançoso com a nova direção do clubeFMF pode ceder e Mineiro não terminar, com o América-MG sendo declarado campeão de 2020Para Enderson Moreira, crise no Cruzeiro é uma oportunidade-De 23 de dezembro até a data de hoje fizemos uma caminhada, que cronologicamente não foi tão longa, mas que emocionalmente foi muito grande, muito profunda e muito difícil. Tivemos grandes desafios neste período. Pegamos um navio sem rumo e graças à cooperação de todos colocamos esse navio em águas menos turbulentas. Entregamos agora a direção ao novo presidente, desejando que conduza seus trabalhos com serenidade, inteligência e responsabilidade. Todos nós desejamos o melhor ao nosso Cruzeiro, que aos poucos vai ressurgindo- disse. Conselho deliberativo também assume​Além de Sérgio Rodrigues e seus vice-presidentes, esta segunda-feira também foi de posse para os integrantes da Mesa Diretora do Conselho Deliberativo, eleitos no dia 21 de maio. O Conselho Deliberativo da Raposa será de responsabilidade de Paulo César Pedrosa, presidente do órgão, que terá ao seu lado Nagib Simões, vice-presidente, e os secretários Evandro Vassali e Marcos Edmundo Lambertucci.