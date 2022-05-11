Em cenário recorrente, Flamengo de Paulo Sousa precisa dar resposta diferente diante do Altos-PI

Não é mais novidade, mas, nesta quarta, o Flamengo vai a campo e Paulo Sousa tem uma série de desfalques para montar a equipe. A vantagem do empate, pela vitória por 2 a 1 em Teresina, dá margem para o técnico escalar um time misto diante do Altos-PI, assim como na ida, mas, além de garantir a classificação na Copa do Brasil, é preciso dar uma resposta em termos de desempenho. A bola rola às 21h30 no Raulino de Oliveira, com transmissão em Tempo Real do L!.OS VÁRIOS PROBLEMAS DE PAULO SOUSAEntre os cinco reforços para 2022, Santos (lesão na coxa esquerda) e Fabrício Bruno (trauma pé esquerdo) estão fora do jogo. Já Marinho recuperou-se de uma fratura na costela e pode ser titular, assim como Ayrton Lucas, que estreou neste mês e deve herdar a vaga de Filipe Luís (panturrilha esquerda). Pablo, com dores, não atuou no clássico com o Botafogo, no domingo, mas está a serviço do Mister.

Além destes, Gustavo Henrique (quadríceps), Vitinho (coxa direita) e Matheus França (fratura perna direita) estão entregues ao DM. Já o lateral Matheuzinho (lesão na coxa direita) e o atacante Pedro (dores na coxa direita) são dúvidas para a partida no Raulino de Oliveira.

O treino de terça não deu indicações do time que o Mister mandará a campo. A delegação embarcará para Volta Redonda nesta manhã.PARA VENCER E CONVENCER

Após a sequência de bons jogos contra Talleres (ARG), São Paulo e Palmeiras, o Flamengo vem de atuações questionáveis contra Athletico (derrota por 1 a 0), Universidad Católica e Altos (vitórias por 3 a 2 e 2 a 1), Talleres (empate em 2 a 2) e Botafogo (revés por 1 a 0).

Por mais que pesem as constantes baixas, oito em certos jogos, as falhas individuais e coletivas, e a falta de uma evolução clara do time, voltaram a elevar o tom dos questionamentos sobre o trabalho de Paulo Sousa. A recente passagem de Jorge Jesus pelo Rio de Janeiro só esquentou ainda mais os bastidores, por mais que a direção não pense em troca no comando técnico do Flamengo neste momento.

Com as principais estrelas ou com um time formado por reservas, o jogo contra o Altos, 18º lugar da Série C do Brasileirão, é uma ótima oportunidade para o Flamengo vencer, convencer e aliviar a pressão.