Em caso de título, Weverton e Gómez serão os únicos presentes em todos os jogos da campanha na Libertadores

Crédito: Cesar Greco/Agência Palmeiras

Abel Ferreira faz questão de frisar a importância do coletivo para alcançar os objetivos. Foi assim desde a chegada do português e a primeira conquista pode vir neste sábado (30), no Maracanã, com a Libertadores.

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Por mais que o grupo seja colocado em primeiro lugar, existem peças no elenco que são essenciais para que o título seja concretizado. Weverton e Gustavo Gómez são exemplos disso, tanto pelo desempenho em campo quanto na liderança que exercem fora dele.

Prova disso é que a dupla esteve presente em todos os compromissos do Palmeiras durante a campanha na competição continental e, em caso de título, terminarão com 100% de participação.Para se ter uma ideia da dificuldade de atuar em todas, o Palmeiras campeão de 1999 contou apenas com cinco atletas que conseguiram estar em campo em todos os compromissos.

Na ocasião, Alex, Arce, Paulo Nunes, Oséas e Zinho atuaram nos 14 compromissos desde a estreia contra o rival até a final com o Deportivo Cáli e a vitória nas penalidades no antigo Palestra Itália.