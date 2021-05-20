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futebol

Em caso de título paulista, Palmeiras receberá R$ 7,5 milhões em premiações

Se vencer o São Paulo, Verdão receberá R$ 3,5 milhões da FPF e R$ 4 milhões da Crefisa
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Publicado em 20 de Maio de 2021 às 16:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

20 mai 2021 às 16:00
Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
O Palmeiras entra em campo, nesta quinta-feira (20), contra o São Paulo, pela final do Paulistão. Se conquistar o título, além de manter o rival na fila, o Verdão receberá um total de R$ 7,5 milhões, divididos entre a premiação da Federação Paulista de Futebol (FPF) e o bônus previsto no contrato com a Crefisa.
>> Veja quais clubes têm os elencos mais valiosos do Brasileirão 2021>> Confira a tabela da Libertadores e faça sua simulação
Deste modo, a FPF, em caso da conquista alviverde, desembolsará um total de R$ 3,5 milhões, 30% a menos que na temporada anterior. Esta disparidade entre os valores é decorrente do novo protocolo adotado pela entidade para inibir casos da Covid-19 nos clubes. A patrocinadora do Maior Campeão Nacional, por sua vez, pagará R$ 4 milhões.As cifras garantidas pela entidade estadual, inclusive, são menores que as pagas pela Conmebol por uma partida disputada com mando de campo do clube na fase de grupos da Libertadores, dado que esta garante US$ 1 milhão (cerca de R$5,29 milhões, na cotação atual) ao dono da casa por jogo.
A ida da final do Paulistão, entre Palmeiras e São Paulo, está marcada para esta quinta-feira (20), às 22h (horário de Brasília), no Allianz Parque. O duelo de volta ocorrerá no domingo (23), às 16h, no estádio do Morumbi.

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